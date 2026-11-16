Седмицата в ЕП: 16 – 22 ноември 2026 г.

16.11.2026 10:04 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 61

Заседания на парламентарни комисии, политически групи, Брюксел

Бъдещо финансиране от ЕС за управление на границите, миграцията и културата. Комисията на ЕП по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) ще гласува позициите си по две програми на ЕС за финансиране за периода 2028—2034 г.: относно Шенгенското пространство, управлението на границите и визовата политика; и в областта на убежището, миграцията и интеграцията. Очаква се членовете на ЕП да призоват за подходящо финансиране и по-голяма гъвкавост при изразходването му. При отделно съвместно гласуване комисиите на ЕП по граждански свободи (LIBE) и култура и образование (CULT) ще гласуват позицията си относно програмата на ЕС „AgoraEU“ за 2028-2034 г. за подкрепа на културата, медиите и гражданското общество, като същевременно се насърчават ценностите на ЕС. (четвъртък)

Върховенство на закона в Малта. В контекста на оправдателната присъда през септември 2026 г. на главния заподозрян в поръчването на убийството на журналистката Дафне Каруана Галиция, делегация от членове на комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) ще посети Малта, за да направи оценка на съдебната система на страната, законодателната й рамка за борба с корупцията и текущото състояние на свободата и плурализма на медиите. (от понеделник до вторник)

31-ва Конференция на ООН по изменението на климата (COP31). Делегация на Европейския парламент ще присъства на 31-вата конференция на ООН по изменението на климата (COP31), която ще се проведе в Анталия, Турция. Евродепутатите ще призоват за по-бързо премахване на изкопаемите горива, повече финансиране на борбата с изменението на климата и по-голяма подкрепа за уязвимите държави. (от понеделник до петък).

Световна конференция за електронен парламент. Парламентаристи, парламентарни служители и експерти от ИТ сектора от цял свят ще обсъдят и споделят най-добри практики за повишаване на ефективността на своите институции чрез цифровизация и автоматизация. Пресконференция със заместник-председателя на ЕП Кристел Шалдемозе ще се проведе във вторник от 14.00 ч. българско време (от вторник до сряда)

Подготовка за пленарната сесия на 23-26 ноември. Политическите групи ще се подготвят за пленарната сесия от 23 до 26 ноември, по време на която членовете на ЕП ще гласуват законодателство относно предлагането, наличността и достъпността на лекарствени продукти, както и тяхното одобряване и надзор, относно биологичните продукти и мерките в подкрепа на производителите от ЕС и относно ускоряването на процедурите за екологични оценки. Евродепутатите ще обсъдят положението с принципите на правовата държава и основните ценности в Унгария след парламентарните избори в страната през 2026 г. Те ще гласуват позицията си относно отношенията между ЕС и Швейцария и между ЕС и Сирия, както и за промени в Правилника за дейността на ЕП, за да се даде възможност за гласуване чрез пълномощник. В пленарна зала също така ще се обсъди и гласува бюджета на ЕС за 2027 г.

Брифинг за медиите преди пленарното заседание. Пресслужбата на Европейския парламент ще проведе брифинг за медиите с говорителите на политическите групи в 12.00 ч. българско време в петък (зала „Анна Политковская“, пресцентър, Брюксел).

На живо: брифинг за медиите, петък, 20 ноември, 12:00 ч. българско време

Програма на председателя на ЕП. В понеделник председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще се срещне с Руслан Стефанчук, председател на Върховната рада на Украйна. По-късно същия ден тя ще се срещне с Мая Санду, президент на Република Молдова, и Еди Рама, министър-председател на Албания. Във вторник Р. Мецола ще получи Златния медал на Върховната рада на Украйна и по-късно ще произнесе обръщение по време на събитие, отбелязващо 20-годишнината от членството на България и Румъния в ЕС. В сряда тя ще направи обръщение по време на Форума за сигурност и отбрана „Шуман“ за 2026 г.

Пълен списък на заседанията на парламентарните комисии може да бъде намерен тук.