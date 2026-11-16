Бюджет 2027 залага на по-високи доходи, социална подкрепа и инвестиции

16.11.2026 10:52 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 13 минути | 1

Независимо от дефицита намаляване на средствата за майките на деца с увреждания няма да има и промяна на условията за тях няма да има, заяви премиерът Румен Радев

Бюджет 2027 е най-социалният бюджет от години и то в условията на тежък дефицит. Затова няма да допуснем да ни се лепят етикети за липса на социална чувствителност. Ще полагаме всички възможни усилия да ограничим злоупотребите с ТЕЛК, които изкривяват публичните финанси. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет, на което правителството разгледа проектозаконите за държавния бюджет на Република България, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г.

„Залагаме мерки за повишаване на приходите и за предотвратяване на злоупотребите, но и това не е достатъчно за справяне с тежкото наследство. Единственият начин да излезем от кризата и да станем по-богати е да произвеждаме повече, по-качествено, по-бързо и да изнасяме повече“, подчерта премиерът.

Румен Радев допълни, че Бюджет 2027 е резултат от усилията на правителството да постигне баланс между противостоящи цели: ограничаване на растящите публични разходи, намаляване на дефицита и задлъжнялостта, но същевременно увеличаване на доходите и социалната подкрепа, както и повече инвестиции в стратегически сектори и създаване на условия за икономически растеж. Министър-председателят посочи, че за постигането на тези цели ведомствата предприемат по-сериозни реформи, но това не бива да става на всяка цена и за сметка на най-уязвимите групи в обществото. „Отношението към децата, към възрастните, социално слабите и хората с увреждания е индикаторът дали сме цивилизовано и хуманно общество“, заяви премиерът Радев.

Министър-председателят посочи, че в бюджета е предвидено значително повишаване на данъчното облекчение за деца, особено за деца с увреждания, както и увеличение на ученическите стипендии, пенсиите и социалната подкрепа. Това са приоритети, от които правителството няма да отстъпи. „Затова искам да се извиня на майките на децата с увреждания. Независимо от дефицита намаляване на средствата за тях няма да има и промяна на условията за тях няма да има“, заяви министър-председателят.

Премиерът Радев припомни и заявената от него позиция при представянето на Бюджет 2026, че няма да бъде допуснато намаляване на доходите на нито един български гражданин. „Заплатите, пенсиите, социалната подкрепа, парите за облекло за учителите, за съдебните служители и за всички държавни служители няма да се пипат. Ако има промяна, тя е единствено и само нагоре“, подчерта Румен Радев.

Министър-председателят заяви, че правителството ще продължи да полага усилия за ограничаване на злоупотребите с ТЕЛК, като същевременно ще запази социалните ангажименти към хората, които имат реална нужда от подкрепа. Сред основните акценти в Бюджет 2027 са мерките за подкрепа на икономическия растеж, родното производство и предприемачеството, както и инвестициите в икономиката на знанието, индустриалните зони и паркове и привличането на преки чуждестранни инвестиции.

„Искам най-отговорно да заявя, че ни предстои истински пробив. Предстои ни привличане на чуждестранни инвестиции, стратегически, огромни като мащаб, които ще преобразят нашата икономика и ще ни изведат в нова технологична орбита. Но трябва да работим много, много по-интензивно“, заяви премиерът.

Румен Радев се обърна към министрите с призив да се съсредоточат върху работата и да не оправдават евентуални затруднения с наследството на предишните управления. „Днес слагаме край на оправданията с наследството на предишните. Един бивш министър-председател прекара два мандата в оправдания с предишните. Затова днес ние плащаме сметката за несвършеното. Така че оттук нататък – не оправдания, а работа“, заяви премиерът.

Министър-председателят подчерта, че страната има нужда от силна опозиция, която да изпълнява ролята на коректив, и увери, че управляващите ще се вслушват в аргументираните критики и стойностните предложения. Същевременно Румен Радев призова министрите да не допускат да бъдат въвличани в манипулации и режисирани скандали. „За разлика от тях, нас ни чака много работа и отговорност, но не към тях, а към българските граждани“, отбеляза още Румен Радев.

По повод появилите се в медийното пространство спекулации премиерът заяви, че кредитният рейтинг на България не е понижен и остава BBB+ и няма никаква прогноза за рецесия. Министър-председателят напомни, че Standard & Poor’s прогнозира икономически ръст от 2,8% за настоящата година и 2,6% през следващите три години за България, като е понижена с една степен единствено оценката за перспективата пред страната, но възможността за нейното подобрение остава открита. Министър-председателят подчерта също така, че българската икономика продължава да демонстрира устойчив растеж и да привлича засилен инвестиционен интерес. България заема и пето място в Европейския съюз по икономически растеж през третото тримесечие, а преките чуждестранни инвестиции са се увеличили със 100% от началото на годината спрямо същия период на миналата година. „Това ясно показва, че доверието в нас расте, че сме на прав път и уверено ще го следваме“, заяви още премиерът.