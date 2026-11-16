16.11.2026 13:37 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 36 минути | 52

Обучението ще се проведе на 21 ноември 2026 г. и е подходящо както за родители, така и за професионалисти, полагащи грижи за деца

Център „Малки чудеса“, гр. Сливен, новото пространство за развитие и подкрепа на Фондация „Нашите недоносени деца“ в града, ще проведе първото си събитие в събота, 21 ноември, от 11:00 ч. Обучението се фокусира върху усвояването на знания и умения за оказване на първа помощ при спешни и животозастрашаващи ситуации с бебета и малки деца и е насочено както към родители, така и към хора, работещи с деца. Участието е безплатно. Местата са ограничени, затова е необходимо предварително записване.

Водещ лектор на обучението е д-р Таня Праматарова, педиатър и неонатолог с дългогодишен опит.

Фондация „Нашите недоносени деца“ организира безплатни обучения по първа помощ вече трета поредна година, като стотици родители вече са ги преминали в София или онлайн. За първи път такова обучение ще бъде проведено и на територията на Сливен.

То ще се проведе в Център „Малки чудеса“, гр. Сливен, на ул. „Дрин“ № 5 (в района на площад „Васил Левски“).

Какво ще научат участниците?

Обучението обхваща най-честите спешни ситуации в ранна детска възраст и правилните действия до пристигането на медицински екип. Сред темите са:

• задавяне и запушване на дихателните пътища при бебета и по-големи деца;

• превенция на задавянето и разпознаване на признаците на истинско задавяне и разграничаването му от обикновено закашляне;

• основни принципи на първичната сърдечно-белодробна реанимация;

• висока температура и фебрилни гърчове;

• разпознаване на „невидими“ гърчове и епизоди при децата;

• реакция при изгаряния, травми и кръвотечения;

• реакция при падане от високо;

• тежки алергични реакции и отравяния;

• превенция и безопасност у дома, включително съдържанието на домашната аптечка;

• кога и как да реагираме в случай на нужда, кога да се обадим на бърза помощ, кога е удачно да тръгнем самостоятелно към болница и при какви обстоятелства да не местим детето до пристигането на помощ.

Участниците ще разгледат и конкретни ситуации от ежедневието и ще научат как е правилно да реагират в тях.

Част от обучението е посветена на преждевременно родените деца. Недоносените бебета имат особености в дишането, терморегулацията и имунната защита. Родителите ще научат кои признаци са тревожни, как да наблюдават бебето и кога да потърсят незабавно медицинска помощ. Тази информация е особено важна в първите месеци след изписването от болницата.

„В спешна ситуация с малко дете първите минути, преди да пристигне линейката, често са решаващи. Бих искала всеки, който излезе от обучението, да знае какво да направи и да не изпадне в паника точно когато детето има нужда от спокоен възрастен до себе си. При недоносените бебета това е още по-важно, защото при тях някои признаци изискват особено внимание“, казва д-р Таня Праматарова.

Място за всички, които се грижат за деца

С това обучение Фондация „Нашите недоносени деца“ поставя началото на дейността на Център „Малки чудеса“, гр. Сливен. Опитът на фондацията е натрупан в работата с недоносените деца и техните семейства, но центърът е отворен за много по-широк кръг хора – за всички родители, баби и дядовци, учители и специалисти, които искат да подкрепят развитието на децата и да получат достоверна информация и практически знания.

„Когато създавахме фондацията преди 14 години, искахме родителите да имат към кого да се обърнат, докато са в един от най-трудните си моменти. С годините разширихме дейността си. Центърът в Сливен продължава модела на центъра ни в София. Добре дошъл е всеки родител, учител или специалист, който иска да е по-подготвен за децата около себе си. Започваме с първа помощ, защото това е знание, което всеки възрастен до малко дете трябва да има“, казва Надежда Дренска, един от основателите на Фондация „Нашите недоносени деца“, член на управителния ѝ съвет и инициатор на центъра в Сливен.

В центъра предстоят още много събития и услуги – както за деца, така и за възрастни, включително такива с фокус върху недоносените деца, а също и доброволчески инициативи, в които жителите на Сливен ще могат да се включат и да станат част от мисията на организацията в подкрепа на малките герои. Част от услугите на фондацията са безплатни за родители на недоносени деца и за родители, преживели загуба.

Кога, къде и как да се запишете

Кога: 21 ноември 2026 г. (събота), 11:00 ч.

Къде: Център „Малки чудеса“, гр. Сливен, ул. „Дрин“ № 5

Водещ: д-р Таня Праматарова

Участие: Безплатно, с предварително записване.

Капацитетът на залата е ограничен, затова записването е задължително.

Записване: events.premature-bg.com/event/9471

Обученията по първа помощ за бебета и деца се провеждат с подкрепата на БОРИКА АД, дългогодишен партньор на Фондация „Нашите недоносени деца“.

За водещия

Д-р Таня Праматарова завежда отделението по неонатология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, и отговаря за грижата за най-малките и най-уязвимите новородени в региона. Д-р Праматарова е част от контролния съвет на Българската асоциация по неонатология. Тя е член на научния борд и на консултативния съвет към Фондация „Нашите недоносени деца“, а отделението е дългогодишен партньор на организацията. Д-р Праматарова е и сред авторите на единствения по рода си наръчник „Всичко за недоносените бебета“.

За Фондация „Нашите недоносени деца“

От създаването си през 2012 г. Фондацията е единствената неправителствена организация в България, която фокусирано подкрепя недоносените деца и техните семейства. Тя работи за промяна на грижата за преждевременно родените бебета, за проследяване на развитието им и за насърчаване на добрите практики в грижата за най-малките. Организацията работи и за социалното включване и приемането на всяко дете, родено твърде рано.

Фондация „Нашите недоносени деца“ развива центрове за детско развитие „Малки чудеса“ в София и Сливен и обучава специалисти. Осигурява и психологическа и информационна подкрепа за родителите в болницата и след изписването, а нейни психолози работят и пряко с медицинските екипи в неонатологичните отделения.