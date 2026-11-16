Никола Табаков – учител за пример (1891 – 1975)

16.11.2026 14:16 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 96

„Аз съм грешил през първите години на учителстването ми, защото бях прекалено взискателен. Много бях чел като студент, следях цялата наша литература, критика и публицистика, и понеже винаги бях строг, взискателен и недоволен от себе си, тази взискателност пренасях и към учениците и, разбира се, те страдаха от това прекалено мое желание да знаят и да ги науча повече. На учениците не бива да се преподава всичко, а трябва да се дава най-важното и най-същественото в една достъпна, прегледна и интересна форма, за да се усвои и разбере урока и да се придобият начала и принципи за разработване /разглеждане/ на художествено произведение. Аз станах добър учител по-късно, след като ходих в Полша, Франция и Холандия, а след това и в Германия и Италия, където видях работата на много добри учители, които безсъмнено работят и при много по-добри условия. Затова се приближих до истинския културен и образцов учител в по-сетнешните си години, когато учителствах в Бургас и в София в образцовата гимназия. Ако някога срещнеш мои ученици от Бургас и София , поразпитай ги, за да чуеш тяхното впечатление от моята работа…“ из писмо от Никола Табаков до Георги Арнаудов, 11 дек. 1967 г.

Никола Табаков е роден през есента на 1892 г. в Сливен. Той е единадесетото дете в семейството, кръстен е на дядо си поп Никола – учен и културен за времето си свещеник. Средното си образование получава в Сливенската мъжка гимназия, а висшето в Софийския университет. През студентските си години пише стихове. След завършване на университета е войник в Сливен, а по-късно учи в Школата за запасни офицери, която завършва през септ. 1917 г. Участва в Първата световна война – в състава на Единадесети пехотен сливенски полк. В крайна сметка решава да се отдаде на учителската професия. Със заповед №17075 от 2 ноем. 1918 г. е назначен за учител в Сливенската мъжка гимназия. Следващата година е назначен като волнонаемен учител, а от 1 ян. 1920 г. след държавен изпит по български език е редовен гимназиален учител. Инициативен участник в културния и обществен живот в Сливен, в учителската и научна среда. Уредник и ръководител на библиотеката в училището, организатор на опознавателни ученически екскурзии.

Деен член и постоянен секретар на Дружеството на прогимназиалните и гимназиални учители в Сливен. Изнася сказки, беседи, реферати и доклади пред дружеството и по време на празници. На заседания на Дружеството на прогимназиалните и гимназиални учители в Сливен през септ. 1921 г. е избран за член на настоятелството и по-късно за секретар:

„След като дадоха отчетите и наново се подчерта неспокойното материално положение на учителя, пристъпи се към избор на ново настоятелство. Бяха избрани Н. Табаков с 27 гласа, Е. Белдедов с 23 гласа, Г. Тенев с 21 гласа, З. Киров с 20 гласа, М. Стефанова с 18 гласа и Д. Христов с 15 гласа… Протокол №2 от 19 септ. Настоятелството на дружеството има заседание на 19 септ. 1921 г., в което се конституира ново настоятелство, както следва: председател Е. Белдедов, подпредседател Д. Христов, секретар Н. Табаков, касиер Г. Тенев, съветници: З. Киров и М. Стефанова...“ из Протоколи от заседания на Дружество на прогимназиалните и гимназиалните учители – Сливен.

В своя професионален път Никола Табаков не престава да учи и развива своите интереси – 1923 г. и 1924 г. посещава курсове, организирани от Читалищния съюз в София. Докато преподава в училище е командирован да събира опит в чужбина: 1923 г. в Полша, 1924/1925 г. в Париж, 1928 г. в Цариград и Атина, 1929 г. в Хага, 1940 г. в Берлин и Рим и др. 1926 г. се мести в София като заема длъжност в Отделението за средно и висше образование при Министерството на народното просвещение, но бързо се отказва и се завръща в Сливен. 1927 е назначен за директор на Варненската мъжка гимназия, длъжност, която изпълнява само една година, впоследствие е избран за член на Висшия учебен съвет от Варненски и Шуменски окръзи. Член на учебния комитет в Министерството на народното просвещение. От 1 окт. 1928 г. до 21 март 1933 г. е редактор на сп. „Училищен преглед“.

Първият звънец на учебната 1933/1934 г. в Сливенската мъжка гимназия е началото на Никола Табаков като директор на гимназията. В летописна книга е отбелязан този момент:

„С първия ден на новата учебна година встъпи в длъжност новия директор Никола Табаков, бивш член на Учебния комитет при Министерството на просвещението и редактор на „Училищен преглед“.

През годината се уредиха – класни ученически съвети, конкурсни теми, ученическите библиотеки се изложиха с рамки във фиши, организира се чистотата и хигиената, уредиха се конференции с учителите по езиците, засили се дейността на родителско-учителския комитет, уреди се безплатна ученическа трапезария за 40 ученика, ученически стол също за 40 ученика, екскурзии, класови забави, училищната градина украсиха се коридорите на училищните помещения с ценни и интересни репродукции из българската история, бит и бележити личности – духът се променяше в насока – творчество, самодейност и любов към родината.

Най-крупното събитие през учебната година беше юбилеят на гимназията – 85 години от началото на класното училище в Сливен, 55 години от основаването на гимназията и 50 години от първият абитуриентски випуск. Във връзка с юбилея се издаде една ценна и интересна книга „Юбилеен сборник на Сливенската мъжка гимназия „Добри Чинтулов“ по случай 55-годишнината от основаването ѝ . София. Държавна печатница. 1934 г."…“.

През лятото на 1934 г. при неговото директорство са слети Девическата и Мъжката гимназии в Сливен:

„Получи се предписание от Министерство на народното просвещение под №18098 от 3 юли 1934 г., с което изпраща преписа –извлечение от указ №60 от 30 юли т.г., с което се освобождава досегашния директор на гимназията Никола Табаков, по закриване на службата, като управлението на гимназията се възлага на Никола Башев, директор на Сливенската девическа гимназия, като става общо директор на Мъжката и Девическата гимназии в града…“

Никола Табаков като обществено активен човек не престава да учи, да изследва, да предава своите знания. През годините 1955 – 1958 г. е научен сътрудник в Института „Ботев – Левски“ при Българската академия на науките. Изнася радио сказки пред Радио София за Добри Чинтулов. По-важни негови трудове са свързани с живота и дейността на П. К. Яворов, Добри П. Чинтулов, Димитър и Константин Миладинови; съчиненията на П. Берон, печатани на френски език; доклад върху преподаването по френски език и литература в Парижките средни училища; стилни упражнения във френските лицеи; доклад за командировката му в Хага; към въпроса за потеклото на Пиер Ронсар и др. Не му е чужда и работата по рецензиране на учебници. През годините е отличен с похвали и поздравления, благодарности и ордени.

Никола Табаков напуска този свят на 14 май 1975 г. на 84-годишна възраст.

Радина Йорданова,

Държавен архив – Сливен.