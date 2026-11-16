16.11.2026 14:57 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 68

Състоянието на част от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ се подобрява. Двама от приетите в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен вече са освободени за домашно лечение.

В лечебното заведение продължават да бъдат настанени още петима души. Един от тях остава под наблюдение в реанимация, като по данни на директора на болницата д-р Васислав Петров общото му състояние е стабилно.

След инцидента болницата отправи призив за кръводаряване, на който се отзоваха десетки жители. Само за три дни 148 души са заявили готовност да помогнат. Най-голям е бил броят им през първия ден, когато са дошли 77 души. На следващия ден са се включили още 57, а през третия 14.

От ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ изразиха благодарност към всички кръводарители, включили се в подкрепа на пострадалите в най-критичния период след катастрофата.

Д-р Петров подчерта и приноса на екипите на Центъра за спешна медицинска помощ, които са участвали в първоначалната реакция и оказването на медицинска помощ на място.