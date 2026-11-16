Сливенският отбор спечели регионалния шахматен турнир в Ямбол

16.11.2026 15:02 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 46 минути | 67

Отборът на СОСЗР – Сливен спечели първото място в Регионалния шахматен турнир „1345 години Българска държава“, проведен на 14 ноември в обновената спортна зала „Диана“ в Ямбол.

В надпреварата участваха още отбори на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва от Бургас, Стара Загора и Ямбол. Турнирът беше организиран от Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Ямбол със съдействието на Община Ямбол.

Победителите от Сливен играха в състав майор от запаса Митко Манев, който беше водач на отбора, Димитър Въндев, Вълко Съботинов и Стефан Панамски.

Второто място в крайното класиране зае отборът на Стара Загора, а трети се наредиха домакините от Ямбол.

Спортната проява беше посветена на годишнина от създаването на българската държава и събра представители на запасното войнство от няколко региона на страната.