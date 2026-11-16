Мюзикълът „Моя прекрасна лейди“ на Държавна опера – Бургас ще гостува в Драматичен театър „Стефан Киров“ в Сливен на 18 ноември.
Постановката е сред най-новите заглавия в репертоара на Бургаската опера, след като премиерният спектакъл беше представен на 2 август, а второто представление се състоя на 30 август.
Диригент на спектакъла е Иван Кожухаров, а режисурата е на доц. д-р Александър Текелиев. Сценографията е дело на Иван Токаджиев и е съчетана с мултимедийни решения.
За сценичната визия допринасят над 200 костюма, създадени от Яна Дворецка. Хореографията е на доц. д-р Анна Пампулова.
В спектакъла участват солисти, оркестър, хор и балет на Държавна опера – Бургас. Познатият сюжет на „Моя прекрасна лейди“ съчетава романтична история, хумор и музикални номера, превърнали заглавието в един от популярните мюзикъли на световната сцена.
Сливенската публика ще може да види постановката на 18 ноември в ДТ „Стефан Киров“.