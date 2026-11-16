16.11.2026 15:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 26 минути | 55

Семейният спектакъл „Работилницата на Дядо Коледа“ ще бъде представен в зала „Зора“ в Сливен на 1 декември от 18:30 часа.

Интерактивното шоу е с продължителност 1 час и 30 минути и е насочено към деца и техните родители. В него участват Дядо Коледа, Снежанка, коледни джуджета, триметрова бяла мечка, Маршал и Чейс от „Пес патрул“, както и други артисти.

Програмата включва циркови и илюзионни номера, игри с публиката и интерактивни моменти, при които децата могат да се включват в развитието на историята.

На сцената ще бъдат използвани специални ефекти, сред които лазери, сапунени балони, топки във въздуха и сценични фойерверки. Декорите и костюмите са част от коледната атмосфера на постановката.

Организаторите посочват, че спектакълът вече е гледан от над 300 хиляди зрители. Всяко дете ще получи и символичен подарък, диплома за завършване на коледната работилница на Дядо Коледа.

Билети се продават в галерия „Сливен“ и на театралната каса на ул. „Цар Освободител“ 7, срещу Историческия музей. Резервации могат да се правят на телефони 0878 860 787 и 0876 694 083.