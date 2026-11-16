16.11.2026 16:03 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 72

По повод Международния ден на толерантността учениците от I „а“ клас на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Сливен, се потопиха в пъстрия свят на приятелството, добротата и взаимното уважение.

Чрез вълшебната приказка за цветовете на дъгата първокласниците научиха един важен урок – всеки цвят е красив и неповторим, но когато цветовете се съберат заедно, създават нещо още по-прекрасно – дъгата. Така е и с хората – всички сме различни, но всеки от нас е ценен и важен!

С помощта на интересна презентация и разговор децата откриха какво означава да бъдем толерантни – да приемаме различията, да се уважаваме, да си помагаме и да бъдем добри приятели.

С много старание, въображение и цветове малките творци нарисуваха красиви картички, чрез които изразиха своите послания за приятелство и доброта.

Денят се превърна в истински празник на усмивките, споделените емоции и детските сърца.

Защото, както дъгата е красива с всичките си цветове, така и нашият свят е по-красив, когато сме заедно, приемаме се и си подаваме ръка!