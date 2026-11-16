Ден на толерантността – празник на уважението и добротата

16.11.2026 17:35 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 77

На 16 ноември отбелязваме Международния ден на толерантността – ден, който ни напомня колко важно е да приемаме различията помежду си, да проявяваме уважение и да бъдем съпричастни.

По този повод учениците от II клас и техните учители се включиха в различни инициативи, посветени на приятелството, разбирателството и взаимопомощта. Чрез рисунки, послания, дискусии и творчески дейности, децата показаха, че светът е по-красив, когато сме различни, но се уважаваме.

Толерантността започва с малките жестове – добра дума, подадена ръка, изслушване и приемане на другия такъв, какъвто е.

Нека не забравяме: да бъдеш толерантен означава да уважаваш, да разбираш и да приемаш!