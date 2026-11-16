Сливен, кратки вечерни новини, 16.11.2026 г., понеделник

16.11.2026 15:52 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 4 часа | 154

Двама от пострадалите при верижните катастрофи на магистрала "Тракия" на 10 ноември са изписани от МБАЛ "Д-р Иван Селимински", на лечение болницата в Сливен остават още пет души.

Семейният спектакъл „Работилницата на Дядо Коледа“ ще гостува в зала „Зора“ в Сливен на 1 декември от 18:30 часа.

От днес започна изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври и 1 ноември.

Изложба живопис под надслов „Следвай птиците“ на художничката Илиана Цветкова (Cherilly Art) ще бъде представена в Сливен на 20 и 21 ноември в AUREA – арт-психологическо студио, на ул. „Сава Доброплодни“ 11А.

Община Сливен започна обследване за установяване на причината за пропадането на пътната настилка на булевард „Христо Ботев“, което беше регистрирано преди няколко дни.

От днес ОДМВР – Сливен има нов зам.-директор - това е комисар Иван Георгиев, който тази сутрин бе представен пред личния състав на дирекцията от директора старши комисар Иван Русев.

По повод Световния ден за борба със захарния диабет – 14 ноември, МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ организира за поредна година инициатива за измерване на кръвната захар и консултации за здравословно хранене.