17.11.2026 08:45 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 22 минути | 46

Община Сливен кани жителите и гостите на града да се потопят в магията на коледните празници с традиционния Коледен базар, който ще се проведе от 1 декември 2026 г. до 7 януари 2027 г.

Тази година базарът ще предложи осем коледни къщички, в които ще бъдат представени продукти от местни производители. Посетителите ще имат възможност да открият интересни предложения за празничната трапеза, оригинални подаръци и изделия, създадени с внимание и вдъхновение от регионални майстори.

Сред атракциите на базара ще бъде и зимна пързалка, която ще донесе много настроение и незабравими емоции на малки и големи.

Празничните атракциони ще бъдат разположени на паркинга зад Сити център – Сливен, където посетителите ще могат да се насладят на уютна коледна атмосфера, празнична украса и разнообразни възможности за забавление и пазаруване.

Коледният базар е не само място за празнични срещи и забавления, но и възможност да подкрепим местния бизнес, предприемачите и производителите от Сливен.

Очакваме ви, за да създадем заедно една незабравима коледна атмосфера в Сливен, да подкрепим местните производители и да споделим радостта, уюта и вълшебството на коледните празници.

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