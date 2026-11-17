17.11.2026 09:15 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 95

Голяма част от електронните магазини все още не са въвели новата функция "откажете се от договора тук", която стана задължителна с влезлите в сила на 24 септември промени в Закона за защита на потребителите, заяви в ефира на “България сутрин” по телевизия Bulgaria ON AIR създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

“Наблюдавам три практики. Има магазини, които по безспорен начин са въвели новата функция – те ясно посачват в общите си условия, че тя е налична в потребителския профил на клиента и през изпратената от търговеца връзка в имейла за потвърждаване на поръчката. Други имат форма, която потребителят може да използва, за да упражни правото си на отказ. При нея обаче трябва да се изследва дали е обезпечена цялата предвидена в закона процедура по този процес – от изпращането от потребителя на заявлението за отказ и потвърждението от страна на търговеца за получаването му до повторното потвърждение на потребителя за желанието му да развали договора и изпращането от търговеца на имейл с данните за получения от клиента отказ. Най-голямата част от електронните магазини все още прилагат старата процедура – чрез стандартния европейски формуляр – Приложение 6 към Закона за защита на потребителите”, разказа тя.

Информацията къде се намира функцията за упражняване правото на отказ трябва да е предварително дадена от търговеца и обикновено се предоставя чрез общите условия на онлайн магазина. Руменова обясни, че законът не посочва изрично как да се въведе тази функция, затова и търговците избират различни подходи. Спазването на това ново изискване предполага дописване на интерфейса, а това е свързано с допълнителен ресурс за търговеца. Винаги обаче при развитието на правната уредба се търси баланс и да не се товари излишно бизнесът, за да не се отрази това чувствително и върху крайната цена за потребителите, каза още тя.

Функцията вече трябва да е налична във всички интерфейси, когато е налице правото на отказ и да остава достъпна през целия период, в който потребителят има право да развали договора – без значение дали това е даденият от закона минимален срок от 14 дни от доставката или определен от търговеца по-дълъг период, потвърди Руменова. И добави, че задължението се вменява не на съдържателите на платформите, а на самите търговци – т.е. при покупки от маркетплейси трябва да се проверява при съответния търговец. Ако обаче той е физическо лице, законът не предявява към него изискване нито за обезпечаване правото на отказ, нито за такава функция, уточни експертът по потребителски права.

Габриела Руменова подчерта, че дори електронните магазини да не са въвели новата функция "откажете се от договора тук", потребителят не губи правото си на отказ. Това обаче е административно нарушение, което се наказва с глоба до 3 000 евро за всеки отделен случай. Тя препоръчка при липсата на такъв бутон потребителите да използват писмена форма на комуникация с търговеца за упражняване правото на отказ от договора от разстояние, за да имат годно доказателство, че са го направили надлежно и в срок, но и да подадт жалба до Комисия за защита на потребителите за задълбочена проверка и налагане на санкции и даване на предписания за отстраняване на нарушението, когато такова се установи, заключи тя.