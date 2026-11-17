17.11.2026 10:00 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 42 минути | 59

Симфоничен оркестър - Сливен готви музикална изненада за любителите на класическата музика с концерта симфония "Сюрприз" в четвъртък /19 ноември/ от 18:30ч. в зала „Сливен“.

Първи стъпки на голямата сцена ще направи и младия диригент Стефан Симов - познат на сливенската публика като фантастичен камерен музикант и пианист.

За първи път в Сливен, ще прозвучи любимият инструмент на композитора Волфганг Амадеус Моцарт - басет хорн. Част от семейството на кларинетите, той се отличава с разширен в низините диапазон, а тембърът му е топъл, кадифен и леко меланхоличен. Поради неособената популярност на басет хорна той често бива заменен от кларинет, което значително променя крайната интерпетация на съответното произведение. Затова за нас е огромна радост, че именно нашата публика ще може да се наслади на този тъй рядък инструмент, който към настоящия момент е и единствен в България.

Освен многобройните творби на Моцарт, едни от знаковите пиеси за басет хорн са написани от Феликс Менделсон. Това са изключително виртуозните Две концертни пиеси за кларинет, басет хорн и оркестър оп. 113 и оп. 114. Именно тях ще чуем в изпълнение на Михаил Живков (кларинет) и Маркус Беер (басет хорн).

Изненадите за вечерта продължават с блестящото бижу, на В. А. Моцарт - Дивертименто №1 оп. 136 в ре мажор и симфонията с най-известната за всички времена втора част - Симфония №94 в сол мажор от Йозеф Хайдн, по-известна с името "Сюрприз" или "С удар на тимпан".

Първият кларинетист на Софийска филхармония Михаил Живков е родом от Ямбол. Любовта му към музиката се заражда още в ранна детска възраст и предава от неговия баща, който също е музикант.

Завършва средното си образование в музикалното училище в Бургас, а по-късно и държавната музикална академия в класа на именитите професори - Сава Димитров и Петко Радев.

От 1997г. е част от състава на най-представителния български оркестър - този на Софийска филхармония, където работи и до днес. Активно участва в концертния живот на столицата като солист, камерен музикант и оркестрант.

В определен период от по-ранното си развитие като инструменталист, паралелно се занимава с изпълнение на жанрова и филмова музика. В биографията си има реализирани множество концерти и записи под палката на знаменити български и чуждестранни диригенти, сред които като Росен Миланов, Емил Табаков, Мартин Пантелеев, Любка Биаджони, Урош Лайовиц, Сър Невил Маринър и много други.

Австрийският кларинетист Маркус Беер, който избира да живее и твори в България, след успешна и дългогодишна кариера в западна Европа.

Обучението му преминава във Фелдкирх, Залцбург и Линц, където негови преподаватели са Алоис Брандхофер (соло кларинетист на Берлинската филхармония) и Гералд Краксбергер. На 16 години заедно с Кирил Петренко (бъдещият главен диригент на Берлинска Филхармония) свирят в салонния оркестър на фестивала в Брегенц. Печели награди от различни конкурси и получава ангажименти с младежките оркестри на Шлезвиг-Холщайн и Густав Малер.

През 1994 г. започва професионалната си кариера като оркестров музикант и преподавател в граничния регион на Австрия, Лихтенщайн, Швейцария и Германия. Забележителни нотки от неговата биография са: Дългогодишно участие във фестивала в Брегенц (22 години) под артистичното ръководство на Алфред Вопман, Дейвид Поунтни и Елизабет Соботка. Всички симфонии на Малер с диригент Кирил Петренко и над 20 изпълнения на впечатляващия Реквием на Моцарт, дирижиран от Манфред Хонек.

След 29 години професионален опит в Австрия, той решава да се премести в България и от 2023г. е кларинетист в Държавна опера - Стара Загора.

Стефан Симов завършва с отличие Националното музикално училище „Любомир Пипков“, София в класа по пиано на Емилия Канева през 2022г.. През учебната 2022/2023г. е приет в Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” със специалност Оперно-симфонично дирижиране в класа на професор д-р Григор Паликаров. Като диригент осъществява редовни концерти с Академичния симфоничен оркестър към Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” в София.

През 2025г. участва в проекта “Лицата на НМА”, където дирижира концерт на Академичния симфоничен оркестър в Русе със солисти от Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” в София и Националното училище по изкуствата “В. Стоянов” в Русе. През януари 2026г. дирижира световната премиера на българската опера “Крали-Маркова сватба” от Ангел и Георги Ангелови. От юни месец на същата година заема длъжността главен диригент на хора към старинния православен храм “Света Петка-стара” в София. Лауреат е на множество награди от национални и международни конкурси по пиано, клавирен съпровод, камерна музика, солфеж, хармония и теория на музиката. Някои от тях са “Класика и съвременност”, Стара загора, “De Bach au Jazz”, Атина, “Шуман – Брамс”, Пловдив, Национален академичен конкурс за пианисти-акомпанятори “Проф. Савка Шопова-Маркова”, Национален конкурс за млади пианисти “Стелла Ослекова”, Пловдив, Национален конкурс по хармония “Проф. Парашкев Хаджиев”, София и други.

Участва в камерни състави с Ива Маринова (цигулка), с която печелят Националния конкурс за българска музика “Върбан Върбанов”, Бургас, изнасят благотворителен концерт “В полет”, организиран от Националния природонаучен музей, както и камерен концерт в гр. Сливен, част от цикъла “Млада Европа”. Свири още и с Боян Боков (ударни), с когото участват в благотворителните концерти “Приятели”, организирани от Националния природонаучен музей и изнасят три концерта в Братислава като част от “Месец на българската култура”. Като солист-пианист, участва в концерти на Симфониета София и Симфониета Враца, където изпълнява Клавирен концерт №1 от Ф. Менделсон и Клавирен концерт №1 от С. Прокофиев.

Билети за концерта са налични: онлайн на epaygo.bg; от всички каси на EasyPay; от касата на Зала "Сливен" всеки делничен ден от 10 ч. до 13 ч. и от 15 ч. до 17 ч.