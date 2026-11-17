17.11.2026 10:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 105

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 16.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 17.11.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Криминалисти от участък „Надежда“ са задържали 24-годишен мъж при опит за кражба от фирма в град Сливен. Сигналът е получен в ранните часове днес за направен опит да бъдат откраднати ел. кабели на стойност около 300 евро. Задържан е криминално проявен мъж на 24 години от град Сливен. По случая е образувано бързо производство.

Две непълнолетни момчета са задържани за взломна кражба от търговски обект в град Сливен. Сигналът е получен днес. От обекта са откраднати цигари, устройства за пушене и други вещи. Нанесената щета е в процес на установяване. Служители на РУ-Сливен са задържали две непълнолетни момчета с криминални прояви. По случая е образувано бързо производство.

Котел: Криминалисти от РУ-Котел са задържали двама за кражба на лек автомобил. Полицейските служители започват работа по случая на 16 ноември, около 21,50 часа, след получен сигнал, че в дерето на реката край село Малко село има обърнат и изоставен автомобил. Пристигналите на място екипи установяват, че автомобилът е обект на кражба. Собственикът е жител на село Соколарци. След проведените издирвателни действия извършителите са установени- мъж на 31 години от село Соколарци и непълнолетно момче, жител на област Омуртаг. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 16.11.2026 г., в 17,20 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в апартамент в сливенския квартал „Кольо Фичето“. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са мебели, техника и 150 кв. м. опушени стени. Жилището е спасено. Най-вероятната причина за пожара е забравена храна на ел. скара за печене.