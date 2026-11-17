17.11.2026 10:57 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 86

По случай Международния ден на толерантността учениците от Групата за целодневно обучение в 4. клас с ръководител г- жа Здравка Монева, отправят своето послание към най-малките ученици – първокласниците.

С много старание, творчество и усмивки те изработиха специални стикери, които подариха на своите малки приятели с пожелание да бъдат добри, усмихнати и винаги готови да подават ръка.

Защото да бъдеш толерантен означава да приемаш различията, да уважаваш другите, да помагаш и да даряваш доброта.

Нека тези малки подаръци носят голямо послание – бъди добър, бъди приятел, приемай другите такива, каквито са!

Нека заедно превърнем училището в място, изпълнено с уважение, приятелство и доброта!

Защото светът е по-красив, когато сме различни, но добри един към друг!