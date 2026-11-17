17.11.2026 14:16 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 75

Сливен ще бъде домакин на TRAVELX Urban Experiences – професионален форум, посветен на бъдещето на градския туризъм и на възможностите местните ресурси да бъдат превърнати в устойчиви туристически продукти, които носят реална стойност за бизнеса, културата и местната икономика.

Форумът, организиран съвместно с Община Сливен, поставя във фокус развитието на града и региона като конкурентоспособна туристическа дестинация.

Събитието ще се проведе на 21 ноември в Зала „Сливен“ и се организира съвместно с Община Сливен, Регионалния исторически музей – Сливен, URBO Studio и Digital4 Network. В рамките на един ден форумът ще събере представители на общини и институции, туроператори и туристически агенции, хотелиери, културни организации, местни производители, технологични компании и експерти от различни направления на туристическия сектор. Официалната програма включва шест тематични панела, а организаторите очакват над 100 участници и повече от 30 лектори.

Дискусиите ще започнат със стратегиите, управлението и партньорствата, необходими за изграждането на цялостна дестинация, след което разговорът ще премине към културното наследство, градските преживявания и събитията като реален мотив за пътуване.

Отделен фокус ще бъде поставен върху новите модели за създаване, пакетиране и продажба на туристически продукти – тема, която има пряко отношение към способността на един град да влезе в програмите на туроператори и туристически агенции, и да достигне до нови пазари.

Сред важните въпроси ще бъде и как посетителят да бъде задържан по-дълго в дестинацията, каква роля има капацитетът за настаняване и как хотелският сектор може да бъде свързан по-добре с останалите местни преживявания.

Програмата продължава с гастрономията и местните продукти като туристически капитал, а последната дискусия ще бъде посветена на технологиите и дигиталните услуги, които вече променят начина, по който туристът открива, резервира, купува и преживява една дестинация.

TRAVELX Urban Experiences дава възможност местният бизнес да се срещне директно с туроператори, хотелиери, представители на други общини, технологични компании и организации, които работят ежедневно с туристически продукти и посетители.

Организаторите отправят покана и към хората, и към бизнеса на Сливен да бъдат активна част от форума.

Сред официалните гости ще бъдат кметът Стефан Радев и заместник-кметът по икономическото развитие инж. Стоян Марков, в чийто ресор е развитието на туризма. Присъствието на местната власт е естествено продължение на активната работа на Общината за по-силно позициониране на Сливен като туристическа дестинация и за създаване на нови партньорства между публичния сектор, бизнеса и културните институции.

Събитието е особено подходящо за хотелиери и ресторантьори, местни производители, представители на културни и туристически обекти, организатори на събития, предприемачи, туроператори, студенти и всички, които по един или друг начин участват в развитието и представянето на града.

TRAVELX Urban Experiences – Сливен 2026 ще се проведе на 21 ноември от 09:00 до 18:00 ч. в Зала Сливен, а след основната програма разговорите ще продължат във вечерен networking формат.

Повече информация за програмата, участниците и билетите е достъпна на travelx.bg/sliven/.

TRAVELX Urban Experiences – Сливен 2026

21 ноември 2026 г. | Зала Сливен

Бъдещето на градския туризъм започва с хората, които го създават.