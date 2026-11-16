16.11.2026 11:30 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди около 1 ден | 10

„Тук има място за всеки!“ – под това мото отбелязахме Международния ден на толерантността в нашето училище.

Днес нашите ученици си припомниха колко е важно да приемаме различията си не като пречка, а като богатство. Те показаха, че истинската сила на една общност е във взаимното уважение, емпатията и подкрепата.

Специален момент от събитието беше украсяването на нашето „Дърво на толерантността“. Учениците имаха възможност да изберат послание за доброта и разбирателство и да го поставят на клоните. Така дървото оживя с десетки цветни мисли, обединяващи всички ни. Защото вярваме, че училището ни е място, където всеки се чувства приет и ценен!

Специални благодарности на учениците:

Мелиса Алиева от 5.А клас

Айлин Аджар, Александър Маринов, Зоя Самотрясова, Мария Георгиева, Мириям Мехмедов, Пламена Янева от 6.А клас,

Александра Кабакова, Зорислава Илиева и Ивелина Георгиева от 6.Б клас,

Александра Иванова от 7.А клас,

Анита Здравкова от 8.А клас,

които се включиха в програмата, за вложената енергия и вдъхновяващото представяне!

Специални поздравления отправяме и към талантливия Матвей Ивах от 8.А клас, който нарисува самото дърво и направи възможен този красив символ на нашата сплотеност!

Благодарим на всички, които станаха част от този празник!

Нека бъдем по-добри, по-търпеливи и по-сплотени един към друг всеки ден!