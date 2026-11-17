17.11.2026 16:13 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 47 минути | 96

Симфоничният оркестър – Сливен подготвя специална музикална вечер за почитателите на класическата музика, която ще се състои на 19 ноември, четвъртък, от 18:30 ч. в зала „Сливен“.

Традиционният Коледен базар в Сливен ще започне на 1 декември 2026 г. и ще продължи до 7 януари 2027 г.

Семейният спектакъл „Работилницата на Дядо Коледа“ ще гостува в зала „Зора“ в Сливен на 1 декември от 18:30 часа.

От 16 ноември започна изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври и 1 ноември.

Кристиaна Добрева – Станкова вече не е началник на РУО – Сливен със заповед на просветния министър и е назначена за началник отдел в управлението.

Компанията „ДСГ Логистик“ ЕООД започна строежа на частен индустриален парк в Сливен на стойност 5.86 млн. евро.

Център „Малки чудеса“, Сливен, новото пространство за развитие и подкрепа на Фондация „Нашите недоносени деца“ в града, ще проведе първото си събитие в събота, 21 ноември, от 11:00 ч.

Община Сливен започна дейности по установяване на причината за пропадането на пътната настилка на булевард „Христо Ботев“, регистрирано преди дни.