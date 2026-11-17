17.11.2026 13:25 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 26 минути | 52

Ремонтът на останалата по-голяма и неремонтирана част от покрива на сградата на ОУ „Васил Левски“ в село Стара река, е завършен. Протоколът относно финализиране на извършените строително-монтажни работи, беше приет от комисия с участието на представители на Община Сливен, ръководството на училището и изпълнителя.

В рамките на ремонта е извършена цялостна подмяна на компрометираните елементи от покривната конструкция. Демонтирани са старите керемиди и дъсчена обшивка, положена е нова дъсчена обшивка и са монтирани керамични керемиди от ново поколение. Изградени са нови челни дъски и обшивки от поцинкована ламарина около комините. Подменени са улуците, водосточните тръби и казанчетата

Сред основните дейности е и изграждането на нова гръмоотводна инсталация с активна мълниезащита, която ще осигурява допълнителна сигурност на училищната сграда.

Изпълнител на обекта е „Строй Груп Илиеви“ ЕООД. При извършения оглед комисията е установила, че дейностите са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания и договорените условия.

За вложените строителни материали са представени необходимите декларации за съответствие, както и документи за контрол на новоизградената мълниезащитна инсталация.

С реализирането на ремонта се подобрява състоянието на училищната инфраструктура и се осигуряват по-добри условия за безопасността и нормалното функциониране на учебната сграда.