17.11.2026 14:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 77

Асоциация „Жени без остеопороза“, със съдействието на Община Нова Загора, организира информационна и скринингова кампания под надслов „Остеопорозата: Какво трябва да знаем за здравето на костите?“.

Инициативата ще се проведе на 1 декември 2026 г. от 10:00 часа в Отдел „Здравеопазване и социални услуги“, който се намира на втория етаж в сградата на Художествена галерия „Руси Карабиберов“.

По време на кампанията участниците ще могат да получат информация за профилактиката на остеопорозата при жените и мъжете и за основните рискови фактори, свързани със здравето на костите.

Предвидени са тестове за определяне на индивидуалните рискови фактори, изчисляване на индекса на телесната маса и оценка на приема на калций чрез храната.

Желаещите ще могат да направят и измерване на костната плътност на цена от 10 евро. За изследването е необходимо предварително записване на телефон 0885 885 590.

Допълнителна информация за кампанията може да бъде получена от Асоциация „Жени без остеопороза“ на телефон 0888 706 137.

Инициативата е насочена към повишаване на информираността за костното здраве и ранното установяване на рискови фактори.