17.11.2026 14:38 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 48 минути | 74

75-годишният Тодор Тодоров Велизаров от Котел се включи в ДЗИ Маратон Бургас 2026 и стана най-възрастният участник в тазгодишното издание на надпреварата.

С подкрепата на Община Котел той премина полумаратонската дистанция от 21 км за 2 часа и 25 минути.

Третото издание на маратона събра професионални състезатели и любители на бягането. Стартът и финалът бяха на площад „Тройката“ в Бургас, а програмата включваше маратон, полумаратон, дистанции от 10,5 и 5 км, както и семейно бягане на 1 км.

Участието на Велизаров е пример за активен начин на живот и постоянство независимо от възрастта.

От Община Котел поздравиха Тодор Велизаров за представянето му и му пожелаха здраве и още успешни участия в спортни предизвикателства.