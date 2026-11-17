17.11.2026 14:39 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 46 минути | 75

Нов цветен надпис с името на село Пъдарево вече посреща жителите и гостите пред обновената сграда на местното кметство.

Надписът е разположен в пространството пред кметството и е част от усилията за подобряване на облика на населеното място.

Пъдарево е третото село в община Котел, в което от началото на годината е поставен подобен декоративен елемент.

Преди него цветни надписи с имената си получиха селата Мокрен и Ябланово. Инициативата цели да направи обществените пространства по-приветливи и да подчертае идентичността на отделните населени места.