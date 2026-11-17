17.11.2026 15:15 , Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди около 1 час | 101

На 19 ноември 2026 година от 15:00 часа в РИМ „Д-р Симеон Табаков“- Сливен ще бъде открита изложба – „11-ти пехотен Сливенски полк. Мъченичество в името на род и родина:110 години безсмъртие. Каймакчалан 1916 година“.

Основен акцент в експозицията са ожесточените боевете на връх Каймакчалан в планината Нидже по време на Първата световна война. Тежестта на сраженията пада върху 11-ти пехотен Сливенски полк, който в продължение на 40 дни брани позицията срещу многократно превъзхождащия го в численост и ресурс противник. Героичният подвиг на сливенци е символ на саможертва за най- скъпото за българина - род и родина.

Посетителите на изложбата ще могат да видят манифеста за обявяване на войната, непоказвани до момента снимки и медали на полковник Никола Христов- командир на 11 пехотен Сливенски полк, сабята и униформата на генерал майор Васил Райнов, колекция от отличия на сливналии - участници във войната и други ценни експонати.

Автор на изложбата е Дияна Ранкова - уредник „Нова история“ в отдел „Нова и най-нова история“