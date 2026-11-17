17.11.2026 15:23 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 99

От 18:00 часа публиката ще може да гледа куклената адаптация на Шекспировата романтична комедия „Дванайсета нощ“. По време на спектакъла за децата под 8 години ще бъдат организирани занимания, игри и творчески дейности във фоайето на театъра.

Предлага се семеен билет за двама възрастни и две деца на цена от 20 евро, който включва и участие в ателие „Театрални игри“ по избор.

Програмата ще започне още в 17:30 часа с изложба на плакати, създадени от млади автори от НХГ „Димитър Добрович“ за премиерния спектакъл „Болен здрав носи“.

Една от представените творби ще бъде отличена и избрана за официален плакат на постановката.

Инициативата съчетава театър, изобразително изкуство и занимания за най-малките и е част от програмата на Държавен куклен театър – Сливен за Нощта на театрите.