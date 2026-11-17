17.11.2026 15:30 , Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди около 1 час | 78

На 21 ноември заповядайте в РИМ - Сливен на работилница, в която ще открием магията на семейството. Ще се смеем, ще творим, ще си спомняме и ще разберем колко важна е семейната памет.

Във всяко семейство има магия.

Тя не се вижда, но се усеща - в прегръдките, в смеха, в спомените, които ни топлят, дори когато сме далеч.

Тази магия се нарича традиция. Предците ни са я създали. Майките и бащите са я пазили. А сега тя живее в нас и чака ние да я предадем нататък.

Защото когато ние пазим традициите, магията никога не изчезва. Тя расте - в нас, в децата ни, и във всички, които ще дойдат след нас.

Очакваме Ви между 10:00 и 12:00 ч. или между 14:00 и 16:00 ч. в РИМ - Сливен.

Необходимо е предварително записване на тел. 0879514171, Десислава Панайотова, музеен педагог.