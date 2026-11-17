17.11.2026 16:28 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 32 минути | 42

Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) – гр. Сливен, съвместно с Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен, проведоха днес лекция за студенти на тема: „Превенция на трафика на хора и рискови поведения в училищна среда: Интегриран подход и взаимодействие между училище, родители и институции”. Лектор на събитието беше Владимир Друмев, секретар на МКБТХ – Сливен.

Студентите, бакалавърска специалност „Педагогика”, бяха запознати с актуалните форми и тенденции при престъплението „трафик на хора” и различните експлоатационни форми, с фокус върху проблемите, свързани с ранната сексуализация и рисковите поведения при деца и младежи в реална и дигитална среда.

Друмев акцентира върху ролята на бъдещите педагози като ключов фактор за ранно идентифициране на признаците за уязвимост и риск при подрастващите. Специално внимание беше отделено на интегрирания и многопластов подход към превенция, който изисква не само работа със самите ученици за изграждане на критично мислене и жизнени умения, но и активен диалог и взаимодействие с техните родители, както и ефективно междуинституционално сътрудничество.

Беше представена работата на МКБТХ – Сливен по линия на засилване ролята на родителите в процеса на превенция и противодействие на трафика на хора, както и върху комуникацията „Училище – Родители – Институции” и важността на добрата координация и сигнализиране при наличието на рискови ситуации.

В рамките на лекцията беше постигнат интерактивен практически работен процес, чрез разглеждане и анализ на реални казуси от практиката, които предизвикаха засилен интерес и активна дискусия сред бъдещите педагогически специалисти.