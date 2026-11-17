17.11.2026 16:53 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 94

Днес 17.11. 2026 г. се проведе училищния кръг на Седемнадесетото национално състезание по творческо писане на английски език, организирано от Фондация "Корпус за образование и развитие - КОРПЛЮС". И тази година интересът към състезанието е голям - ученици от 138 училища дадоха воля на въображението си и изразиха свободно идеите си. За шеста поредна година в състезанието се включиха и ученици от Пакистан, което е резултат от партньорството ни с Academic Quests. В училищния кръг на състезанието по творческо писане , на английски език се включиха ученици от шести и седми класове, подготвени от г-жа Юлия Шарапчиева и г-жа Миглена Танева. Темите за писане бяха нестандартни и провокиращи креативно писане и оригинални идеи при писането на текст на чужд език. Използвахме ресурсите на СТЕМ кабинета в училище и компютърната програма Смарт- тест, на която писаха учениците. Пожелаваме на всички наши участници бъдещи успехи в английския език и класиране на национално ниво!