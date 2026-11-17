17.11.2026 17:04 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 90

По повод Седмицата на четенето учениците от всички четвърти класове на ОУ „Елисавета Багряна“ посетиха Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен, където гледаха спектакъла „Всички живи хора и животни“ по произведения на Жан дьо Лафонтен.

Чрез магията на театралното изкуство децата се потопиха в света на басните, срещнаха се с интересни герои и се запознаха с множество поучителни истории, носещи ценни житейски послания.

С много хумор и артистичност спектакълът напомни на малките зрители колко важни са добротата, честността, мъдростта и уважението към другите. Учениците откриха, че зад всяка басня се крие поука, която ни помага да разбираме по-добре света и човешките взаимоотношения.