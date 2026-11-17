17.11.2026 17:11 , Мая Койчева (ПХГ )

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България | преди около 1 час | 94

На 16 ноември 2026 година Ники Комедвенска отново бе гост на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“. В класните стаи тя разговаря с учениците за литературата и за смисъла от изучаването ѝ; представи различен поглед към познатата история на Червената шапчица, като рецитира стихове на Недялко Йорданов и накара учениците да мислят извън познатите им рамки. Между въпросите, които Ники Комедвенска отправи към младежите, беше най-важният – можете ли да промените света.

През тази учебна година Ники Комедвенска отново ще се среща с нашите талантливи пишещи ученици, за да им помага и да ги напътства в творческите им опити. За трета година поетесата ще ръководи курс по творческо писане в гимназията под името Литературен клуб „Дамян Дамянов“. По време на срещите на клуба участниците обсъждат както своето лично творчество, така и въпроси, свързани с литературата и изкуството.