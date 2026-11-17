17.11.2026 20:15 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 86

По повод Деня на четенето учениците от III „В“ клас на ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен, гостуваха на първокласниците от I „В“ клас, за да ги запознаят с новата книга на писателката Теодора Пападопулова – „Жриамули“. В специално подготвена презентация гостите запознаха по-малките ученици с творческия свят на авторката, която освен писател е и начален учител в гр. Поморие. Разказаха, че нейната основна мисия е да накара децата да заобичат училището, ученето и своя учител. Тя черпи вдъхновение за своите истории от преживяванията на своите ученици и от случки в живота на собствените й деца. Именно така, от реални моменти, впечатления и детски емоции, се раждат нейните книги.

Разбира се, най-голямо любопитство предизвикаха героите от семейство „Жриамули“. А кои са те? Жриамулите са малки, невидими обитатели на класната стая, които обожават смеха, детската глъчка и… да си присвояват съкровища от ученическите раници – изчезнали гумички, разменени моливи и всякакви странни шумове. Третокласниците представиха и откъс от книгата, с който потопиха първокласниците в чудния и забавен свят на своите герои.

Срещата премина с много усмивки, любопитство и положителни емоции. Малките ученици бяха впечатлени от историята и с радост поканиха по-големите си приятели отново да им гостуват. А третокласниците си тръгнаха удовлетворени, защото успяха да запалят още една искрица любов към книгите и четенето в сърцата на най-малките ученици.

Защото четенето е още по-вълнуващо, когато споделяш магията на книгите с приятели!