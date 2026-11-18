18.11.2026 08:15 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 30 минути | 36

През септември 2026 г. в област Сливен са функционирали 48 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 766 стаи и 1 718 легла в тях. В сравнение със септември 2025 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 4.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2026 г. е 7 582, или с 13.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 6 419 нощувки, а чуждите - 1 163.