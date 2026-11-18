18.11.2026 09:15 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 64

На 17 ноември в часа на класа учениците от V „а“, V „б“, V „в“ и V „г“ клас участваха в занимания по Швейцарско-българската програма „Профилактика и укрепване на здравето“ на тема „Умения за учене и поддържане на работоспособност“.

Чрез презентации, беседи и дискусии петокласниците обсъдиха значението на добрата организация на времето, концентрацията и мотивацията за успешно учене. Включиха се активно в ролеви игри, чрез които научиха полезни стратегии за справяне с умората, поддържане на вниманието и изграждане на ефективни навици в учебния процес.

Заниманията преминаха с интерес и активно участие. Учениците обогатиха знанията си за ефективните стратегии за учене и осъзнаха колко важни са грижата за собственото здраве, добрата концeнтрация и правилното разпределение на времето.