На 17 ноември в часа на класа учениците от V „а“, V „б“, V „в“ и V „г“ клас участваха в занимания по Швейцарско-българската програма „Профилактика и укрепване на здравето“ на тема „Умения за учене и поддържане на работоспособност“.
Чрез презентации, беседи и дискусии петокласниците обсъдиха значението на добрата организация на времето, концентрацията и мотивацията за успешно учене. Включиха се активно в ролеви игри, чрез които научиха полезни стратегии за справяне с умората, поддържане на вниманието и изграждане на ефективни навици в учебния процес.
Заниманията преминаха с интерес и активно участие. Учениците обогатиха знанията си за ефективните стратегии за учене и осъзнаха колко важни са грижата за собственото здраве, добрата концeнтрация и правилното разпределение на времето.