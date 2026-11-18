18.11.2026 09:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди 29 минути | 48

Суперкомпютърът Lux с технологии на AMD е първата „фабрика за изкуствен интелект“ за мисията Genesis на Министерството на енергетиката на САЩ

AMD, Националната лаборатория „Оук Ридж“ и HPE предоставят AI капацитет и високопроизводителни изчисления на изследователите, работещи по мисията Genesis.

САНТА КЛАРА, Калифорния, САЩ, 16 ноември 2026 г. – AMD (NASDAQ: AMD) обяви днес, че суперкомпютърът Lux SI + HPC вече е достъпен за научни работници в Националната лаборатория „Оук Ридж“ (ORNL) към Министерството на енергетиката на САЩ.

Класиран на 14-то място в актуалния списък TOP500 на най-мощните суперкомпютри в света, Lux е разработен в рамките на публично-частно партньорство между AMD и Министерството на енергетиката на САЩ. Суперкомпютърът осигурява първата специализирана в САЩ „фабрика за изкуствен интелект“ (AI Factory) за мисията Genesis – инициатива под ръководството на Министерството на енергетиката, целяща развитието на науката чрез изкуствен интелект.

Lux brings together AMD EPYC™ processors, AMD Instinct™ MI355X GPUs, AMD Pensando™ networking and AMD ROCm™ software in a system built by HPE. The system combines AI with high-performance modeling and simulation to expand U.S. capabilities in science, energy and national security.

„Lux показва какво е възможно, когато националните лаборатории, правителството и индустрията работят заедно за напредъка на научните открития. Като предоставяме на изследователите по-лесен достъп до високопроизводителни изчисления и изкуствен интелект, ние им помагаме да проучват нови подходи към сложни проблеми и да използват по-ефективно данните от симулации и експерименти. Това партньорство стъпва върху солидната основа в Oak Ridge и подкрепя отворена, суверенна технологична екосистема за ИИ, включваща инструменти, които могат да бъдат полезни за изследователи в цялата страна“, заяви Томас Захария, старши вицепрезидент по глобалния публичен сектор и стратегическите партньорства в AMD.

„Lux представлява първото значимо допълнение към изчислителната инфраструктура на Министерството на енергетиката в подкрепа на мисията Genesis, превръщайки амбициозна национална визия за наука, задвижвана от изкуствен интелект, в реални възможности за изследователите“, каза Джорджия Тураси, заместник-директор на лабораторията по изчислителни науки в Националната лаборатория Oak Ridge. „Чрез разширяване на изчислителните ресурси, достъпни за научната общност, Lux ще спомогне за ускоряване на интеграцията на изкуствен интелект, моделиране, симулации и експериментални данни, което ще доведе до нови открития в области, критични за енергетиката, икономическата конкурентоспособност и сигурността на нашата нация.“

„Заедно с Националната лаборатория Оук Ридж и AMD, ние доставихме революционни инженерни иновации за напредък в научните изчислителни ресурси на нацията, а сега с дебюта на Lux, ние продължаваме това, което можем да постигнем като доказано публично-частно партньорство,“ каза Триш Дамкрогер, старши вицепрезидент и генерален мениджър, HPC & AI Infrastructure Solutions в HPE. „Гордеем се с нашето продължаващо сътрудничество и инвестиции в мисията Genesis, за да изградим една от първите си AI системи, които ще тласкат напред научните изследвания и ще направят трансформиращи пробиви за напредък на национални инициативи.“