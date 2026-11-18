18.11.2026 09:59 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 20 минути | 0

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 17.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 18.11.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Санкционирани за неправилно изпреварване, спрян от движение товарен автомобил за опасна техническа неизправност, установени моторни превозни средства без годишен технически преглед и други нарушения са констатирани по време на широкообхватен контрол на автомагистрала „Тракия“. Акцията е по линия на ROADPOL и е проведена за времето от 10,00 до 13,00 часа на паркинг, намиращ се на километър 265 от автомагистрала „Тракия“, в района обслужвана от ОДМВР-Сливен. Акцент са товарните автомобили и автобуси. Осъществен е контрол по отношение на неспазване времето за почивка, техническа изправност, употребата на алкохол и упойващи вещества, превоз на необезопасени товари, притежание и пренос на наркотични и упойващи вещества, валидна задължителна застраховка Гражданска отговорност. Проверени са 85 превозни средства и 106 лица. С необозначен автомобил и по метода линеен контрол са установени 3 случая на неправилно изпреварване. Един товарен автомобил е спрян от движене за опасна техническа неизправност- износени гуми. Два автомобила не са представили документ за преминат годишен технически преглед. Общо констатираните нарушения са 13, за които са съставени актове и фишове.

Криминалисти на РУ-Сливен работят по сигнал за кражба от частен имот в град Сливен. Сигналът е подаден на 17 ноември в 14,00 часа. По данни на заявителя от дома му в местността Припека са откраднати златни накити. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Твърдица: На 17 ноември, около 15,30 часа, в РУ-Твърдица е получен сигнал за агресивно поведение от пациент спрямо медицинско лице от ФСМП- Твърдица, при посещение на адрес в град Шивачево. Извършителят е на 53 години от същото населено място, предвид здравословното му състояние е откаран в МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“ в град Сливен. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.