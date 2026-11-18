18.11.2026 11:19 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 34 минути | 51

Сред отличените са трима пожарникари от Районната служба ПБЗН в Сливен и психологът към ОДМВР-Сливен

Специални отличия за служители в различни структури на МВР, участвали в спасителните дейности и оказали помощ на пострадалите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември, бяха връчени вчера на церемония в министерството. Наградите на екипите връчи министър Иван Демерджиев, който отбеляза, че отличията са от ръководството на МВР, но и от цялото българско общество, защото „видяхме, че вложихте сърца и направихте възможното пострадалите да бъдат отведени за лечение и така да намалим жертвите. Оценяваме високо усилията ви“, заяви министърът.

Сред наградените са полицаи, пожарникари, спасители и служители от Института по психология на МВР, за първи път помагали на място и на пострадалите, и на спасителните екипи.

От Сливен награди получиха:

- Младши инспектор ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЕМЕЛКОВ – старши пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Сливен към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Сливен при ГДПБЗН-МВР.

- Младши инспектор ТОДОР ПАНАЙОТОВ ЖЕКОВ – водач на специален автомобил I степен, той и пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Сливен към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Сливен при ГДПБЗН-МВР.

- Младши инспектор ЖИВКО МИТЕВ ТОДОРОВ – водач на специален автомобил I степен, той и пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Сливен към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Сливен при ГДПБЗН-МВР.

- Лияна Рохова-Генова инспектор от Института по психология на МВР, психолог /към ОДМВР-Сливен / в сектор „Психологична лаборатория”-Бургас.

Демерджиев изказа признателност и към екипите от всички структури от други министерства, както и на доброволците, участвали в дейностите по спасяване и оказване на помощ. „Много служители от министерствата на отбраната и на здравеопазването помагаха активно и благодаря на всеки един от тях. Не успяхме да предотвратим трагедията, но показахме, че държавата в лицето на всички вас може да реагира така, че да се погрижи за пострадалите по адекватен начин“.

„Да си служител на МВР не е работа, а призвание. Убеден съм, че дълго няма да забравите трагедията, но ние не трябва да забравяме усилията ви“ - заяви в заключение вътрешният министър, като благодари и на помагалите, които не присъстват на церемонията. Той специално отличи работата на разследващите полицаи, извършили „огромна по обем работа така, че към момента, в който дойдоха екипите от НСлС, им благодариха специално. Поздравления и благодарност за действията им които продължиха часове и бяха от изключителна помощ за разследването“.