18.11.2026 13:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 16 минути | 0

Световният шампион по вдигане на тежести ще получи лична премия от 110 000 евро, а Министерският съвет отпуска 2 млн. евро за ремонт на спортен комплекс „Спортпалас“ във Варна

„За нас е огромно удоволствие да посрещнем не просто един голям шампион, а човек, който превърна волята, таланта и несломимия човешки дух в символ на национална гордост“, заяви министър-председателят Румен Радев при посрещането на световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар на заседанието на Министерския съвет.

Румен Радев поздрави Насар за спечелването на четвъртата му световна титла на първенството по вдигане на тежести в Нинбо, Китай, в категория до 95 кг.

„Твоята най-голяма победа е в това, че вдъхновяваш хиляди младежи да мечтаят смело, да не се отказват пред трудностите и да вярват в себе си. Победителите не се раждат директно на подиума, а се изграждат всеки ден с много труд, всеотдайност, характер и достойнство“, посочи премиерът.

Министерството на младежта и спорта ще награди Карлос Насар с парична премия от 110 000 евро за изключителните му спортни постижения. От общата сума 78 600 евро са предвидени по Наредба № 5 за спечелените световни титли, а 31 400 евро – за изключителните му спортни постижения.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов подчерта, че това е най-голямата парична премия, връчвана досега на български спортист от индивидуален спорт. Керязов също поздрави шампиона за успехите и положителното влияние, което оказва върху децата и младите хора.

„Държавата ти благодари не само за твоите високи постижения, но и за примера, който даваш на хиляди деца и младежи. Титлите са голям успех, но вдъхновението, което даваш на нашите деца и младежи, е още по-голямо“, заяви Керязов.

От своя страна Карлос Насар благодари на министър-председателя, на министъра на младежта и спорта и на всички, които подкрепят неговия път към успеха.

„Благодаря на всички вас, че забелязвате успехите ми, че се радвате заедно с мен и че с вашата подкрепа мога да продължавам да се боря за българското вдигане на тежести. Да живее България!“, заяви световният шампион.

По време на заседанието Румен Радев постави акцент и върху необходимостта от подобряване на условията за подготовка на българските спортисти. Министър-председателят заяви, че България е в дълг към Карлос Насар, неговите съотборници и всички спортисти и треньори, които въпреки недостатъчното финансиране и условия продължават да постигат успехи на световно ниво.

Премиерът съобщи, че с решение на Министерския съвет ще бъдат отпуснати 2 млн. евро за ремонт на спортен комплекс „Спортпалас“ във Варна. Инвестицията ще осигури по-добри условия за подготовка на националния отбор по вдигане на тежести, националния отбор по художествена гимнастика и състезатели от други спортове.

„Състезателите най-сетне трябва да имат условия, които да отговарят на техния талант и устрем към победата“, подчерта министър-председателят.