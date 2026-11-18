18.11.2026 13:49 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 101

Във връзка с подготовката и провеждането на Коледния базар в Сливен, от 20 ноември /петък/ се преустановява паркирането на автомобили на паркинга зад търговски център „Сити Център – Сливен“.

Коледният базар ще отвори врати на 1 декември 2026 г. и ще продължи до 7 януари 2027 г. Тази година посетителите ще могат да се насладят на празничната атмосфера в осем коледни къщички, в които ще бъдат представени разнообразни продукти от местни производители.

В тях ще се предлагат интересни предложения за празничната трапеза, оригинални идеи за подаръци и ръчно изработени изделия, създадени с внимание, майсторство и вдъхновение от регионални производители и занаятчии.

Сред атракциите на тазгодишния базар ще бъде и зимна пързалка, която ще предложи забавления, много настроение и незабравими емоции за малки и големи.

Община Сливен призовава гражданите да се съобразят с въведеното ограничение и благодари за разбирането и съдействието. Очакваме всички жители и гости на града да станат част от празничната атмосфера на Коледния базар.

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