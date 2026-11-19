19.11.2026 08:30 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 94

Община Сливен продължава с дейностите по пътна безопасност. И този път усилията са насочени към подобряване на състоянието и поддържането на пътните участъци, осигуряване на по-добра видимост за водачите на моторни превозни средства и създаване на по-добри условия за безопасно движение.

В рамките на изпълнените строително-монтажни работи е извършено изрязване на клони и храсти по банкетите, и около отводнителните канавки, събиране и извозване на растителните отпадъци, както и почистване на банкетите от растителност и земни маси около еластичните огради.

Обработени са общинските пътища в участъците от Сливен до с. Раково / SLV2061/ и от Раково до границата с община Котел /SLV1005/.

Подобрена е и видимостта по републиканските пътища III-6007 и III-488 – в урбанизираната територия на Сливен.

Почистването на пътната инфраструктура е част от усилията за поддържане на общинската и републиканската пътна мрежа и осигуряване на по-добра и безопасна среда за всички участници в движението.

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