18.11.2026 14:39 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 24 минути | 49

Започват 72-часовите проби на новоизградената светофарна уредба на кръстовището на бул. „Хаджи Димитър“ и бул. „Христо Ботев“ в района на ДКЦ-1 и Водната кула в Сливен. Дейностите по изграждане на съоръжението стартираха на 29 септември.

Паралелно с пробите се извършват и дейности по полагане на хоризонталната пътна маркировка и поставяне на пътни знаци съгласно одобрения инвестиционен проект.

Община Сливен призовава шофьорите да преминават с повишено внимание в района на новия светофар. Спазвайте правилата за движение, положената пътна маркировка и новите пътни знаци заради безопасността на всички!