18.11.2026 15:05 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 110

Одобрена е информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на КФП за деветмесечието на 2026 година

Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за деветмесечието на 2026 г. Статистическите данни са изготвени в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси и са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите.

България се присъединява към ново споразумение в международните усилия срещу трансграничното укриване на данъци

България ще се присъедини към Многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на информация за прилагането на Глобалните правила срещу свиване на данъчната основа, реши правителството. Документът дава рамката за обмен на данни от информационните декларации за данъците в рамките на глобалното минимално облагане според Типовите глобални правила на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Стълб 2).

Споразумението въвежда допълнителни мерки за прозрачност, за да се предотврати избягването на данъци от многонационални или национални групи предприятия с годишни приходи в консолидираните отчети на крайното образувание - „майка“ на групата, в размер най-малко 750 млн. евро през поне два от четирите данъчни периода преди текущия данъчен период. С подписването на документа държавите се ангажират да обменят автоматично помежду си определена финансова информация, свързана с начина, по който големите групи предприятия извършват дейност и плащат данъци в съответната държава.

Споразумението дава възможност на България да се присъедини към международните усилия срещу трансграничното укриване на данъци и отклонение от данъчно облагане, както и да участва в глобалния автоматичен обмен на информационни декларации за допълнителния данък по Стълб 2 на ОИСР.

До 1 ноември 2026 г. 41 юрисдикции са се присъединили към Споразумението, като по-голямата част от държавите от Европейския съюз са страни по него.

Правителството обяви за обект с национално значение „Завод за производство на барут - Бодрово“ в област Хасково

Министерският съвет обяви обект „Завод за производство на барут - Бодрово“ за обект с национално значение. Към настоящия момент проектът е в процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект пред Българската агенция за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Решението е мотивирано със стратегическата роля на инвестицията за националната сигурност и отбранителната индустрия, както и с необходимостта от укрепване на сигурността на доставките на барут за България, ЕС и НАТО. Проектът ще създаде нов производствен капацитет в страната и ще допринесе за намаляване на зависимостта от внос.

Инвестицията е за над 250 млн. евро и ще създаде 110 нови постоянни работни места в област Хасково. Заводът ще произвежда барут за отбранителната индустрия в България и в други държави от ЕС и НАТО. Очаква се да бъде въведен в експлоатация в края на 2028 г. - началото на 2029 г.

Правителството одобри позицията на България за неформалната среща на министрите по защита на потребителите в Дъблин

Правителството прие позицията на България за предстоящата неформална среща на министрите, отговарящи за защитата на потребителите, която ще се проведе на 20 ноември 2026 г. в Дъблин, Ирландия. България ще бъде представена от заместник-министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Левент Мемиш.

В рамките на срещата са предвидени две работни сесии, посветени на новите законодателни предложения на Европейската комисия в областта на защитата на потребителите - „Акт за цифровата справедливост“ и предложението за Регламент относно сътрудничеството между националните органи и Комисията при прилагането на законодателството за защита на потребителите в Съюза и за отмяна на Регламент (ЕС) 2017/2394.

В първата работна сесия, посветена на „Акта за цифровата справедливост“, министрите ще обсъдят необходимостта от засилване на защитата на потребителите в цифровата среда срещу измамни и манипулативни практики на онлайн търговците.

Втората сесия ще бъде фокусирана върху предложението за нов Регламент, който предвижда промени в сътрудничеството между националните органи и Европейската комисия при прилагането на законодателството за защита на потребителите. Сред основните въпроси за обсъждане е необходимостта от предоставяне на правомощия на Европейската комисия за пряко разследване и налагане на санкции при широко разпространени нарушения на потребителското законодателство със съюзно измерение.

Министерският съвет одобри осигуряването на годишните финансови вноски на България в Международния алианс за възпоменание на Холокоста

Министерският съвет прие Решение за осигуряване на редовната годишна вноска на Република България във фонда на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ).

С приетото Решение се осигурява необходимият финансов ресурс 3а изпълнение на задължението на Република България към бюджета на МАВХ за 2026 г. Годишната вноска на страната в момента възлиза на 350 00 евро, която се поделя поравно между Министерството на външните работи и Министерството на образованието и науката.

Участието на България в МАВХ е израз на ангажимента на страната към съхраняването на паметта за Холокоста, насърчаването на образованието за Холокоста и противодействието на антисемитизма, расизма и всички форми на нетолерантност.

България ще предостави хуманитарна помощ и помощ за развитие под формата на доброволни вноски към международни организации

Правителството одобри предоставянето на доброволни вноски към водещи международни организации, предназначени за хуманитарна помощ и помощ за развитие в държави, засегнати от конфликти и кризи. Средствата в размер 1 515 000 евро ще подпомогнат дейността на партньори като Върховния комисариат на ООН за бежанците, Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), Международния комитет на Червения кръст, Световната продоволствена програма, Международната организация по миграция, Службата на ООН за координация на хуманитарната помощ, Фонда на ООН за населението, МААЕ, ОССЕ, ЮНИДО и др. Финансирането е осигурено в рамките на бюджета на Министерството на външните работи за помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Решението надгражда дългогодишните ангажименти на страната ни и отчита актуалните предизвикателства в глобален мащаб, в съответствие със Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България (2025-2030 г.). Финансовият ресурс е насочен с приоритет към нестабилни региони в Източното съседство, Близкия изток, Северна Африка и Централна/Южна Азия. Наред със спешната хуманитарна реакция при бедствия и конфликти, вноските подкрепят ключови тематични приоритети като превенцията на продоволствени кризи, защита на правата на детето, овластяването на жените и момичетата, както и засилването на институционалната устойчивост.

С този принос България за пореден път доказва ролята си на отговорен и предвидим член на международната общност, допринасяйки за укрепване на националната и европейската сигурност. Предоставяната подкрепа е израз на последователната външна политика на страната ни и активната й позиция като надежден партньор в усилията за овладяване на глобални хуманитарни кризи и насърчаване на устойчивото развитие.

Министерският съвет одобри извършването на годишна вноска за финансиране на разходите на Антикорупционната мрежа на ОИСР

Министерският съвет одобри днес извършване на годишна вноска от Република България за финансиране на разходите на Антикорупционната мрежа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за Източна Европа и Централна Азия (ACN) за изпълнение на Работната програма за периода 2023 - 2026 г.

Годишните вноски имат важно значение за пълноценното функциониране на Антикорупционната мрежа, тъй като потвърждават волята на държавите, които са част от Мрежата, да подкрепят нейните дейности, както и представляват необходимо условие за предоставянето на съфинансиране от страна на дарители на Мрежата като Европейския съюз, допълващо годишните вноски, правени от държавите.

Приносът на Република България към общия бюджет на Мрежата е в размер на 10 000 евро.

Одобрена е позицията на България за неформалната среща на министрите на ЕС по заетостта и социалните въпроси в Ирландия

Правителството одобри позицията на България за неформалната среща на министрите на Европейския съюз по заетостта и социалните въпроси, която ще се проведе на 22-23 ноември 2026 г. в град Трили, Ирландия.

В рамките на форума са предвидени три дискусионни сесии. По време на първата сесия министрите ще разгледат темата за отключването на пълния потенциал на Европа, равенството и конкурентоспособността. Акцентът на втората дискусия ще бъде въпросът за равенството на половете и икономика на грижите. Третата сесия ще бъде посветена на 20-ата годишнина от приемането Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания.

Правителството одобри над 3,6 млн. евро по програми за

развитие на образованието

Министерският съвет одобри 3 669 301 евро по шест национални програми за развитие на образованието.

От тях 80 612 евро се осигуряват за обучения по пътна безопасност в 162 училища и детски градини. С финансирането се подкрепя организирането на уроци, състезания, педагогически ситуации и събития, които да подобрят знанията и уменията на децата за пътната безопасност.

Други 130 493 евро се предоставят по НП „Умения на фокус“ по два модула - за подобряване на финансовата грамотност на учениците с организиране на инициативи, състезания, викторини, уебинари и лаборатории, както и за дейности по създаването на позитивни нагласи в 12 общински образователни институции.

С 855 030 евро се финансират 1086 общински училища за иновативни софтуерни решения за управление на учебния процес, за осигуряване на възможности за работа от разстояние и в хибридна среда, за софтуер, интернет свързаност и изграждане и поддържане на Wi-Fi мрежи и зони.

По НП „Без свободен час“ се осигуряват 1 594 774 евро за изплащане на учебни часове на учители, които са замествали отсъстващи педагогически специалисти. Средствата се разпределят между 686 училища и 111 детски градини и са за периода от 1 октомври до 30 юни 2026 г.

889 345 евро се отпускат по НП „Иновации в действие“ за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. Средствата са за 514 училища за разпространение на успешни методи на обучение и обмяна на полезни практики.

По НП „Професионално образование и обучение“ се разпределят 119 047 евро за модернизиране на материално-техническата база на 8 общински училища, както и за дейности по модернизиране на учебното и изпитното съдържание.

Средствата се предоставят по бюджетите на общините за 2026 г.

Кабинетът отпусна над 8 млн. евро за спорт и изкуства в училища

Министерският съвет отпусна 8 247 237 евро за спорт и изкуства в училища по Националната програма на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“, която се изпълнява за пета поредна година. Ежегодно интересът към нея се увеличава, като през тази година в заниманията ще бъдат обхванати над 40 000 ученици.

Целта е да се насърчи личностното развитие и екипното взаимодействие между учениците чрез занимания, които стимулират техните таланти и интереси в областта на изкуството и спорта.

В сферата на изкуствата се финансира сформирането на групи по музика, танци, театър, кино и изобразително изкуство, както и творческите изяви и участия на учениците. Децата работят по програми, съобразени с възрастта и вида на изкуството. Финансират се посещения на концерти, спектакли, изложби и др. събития.

По модул „Спорт“ се подкрепят отбори по баскетбол, волейбол, хандбал и футбол. Финансира се също така подготовката и участието на отборите във вътрешноучилищни и междуучилищни състезания. Покриват се разходи за закупуване на екипировка на учениците, включени в отбора, треньор, спортни уреди и др.

За децата със специални образователни потребности се дават средства за занимания като арттерапия, музикотерапия, вокални и инструментални изпълнения, танцово, театрално и изобразително изкуство. Подкрепят се също така и адаптирани спортове - футбол, баскетбол, волейбол, боче и голбал.

Одобрени са допълнителни средства по бюджета на

Министерството на здравеопазването

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г., в размер на 49 206 900 евро, с цел предоставяне на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване във връзка с лечението на лица до и над 18 годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето.

С тях ще се осигури адекватно, ритмично и своевременно финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството взе решение правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, който се намира в гр. Търговище, да се прехвърли безвъзмездно на Община Търговище. Теренът с площ 9000 кв. м ще бъде използван за изграждане на предвидена в Регионалното прединвестиционно проучване пречиствателна станция за питейни води. Община Търговище ще трябва да прехвърли имота обратно на държавата, ако до 5 години от придобиването му не изпълни предвиденото мероприятие. Областният управител на област Търговище трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условията, при които имотът се прехвърля в собственост на община Търговище.

По инициатива на Агенция „Пътна инфраструктура“ правителството прие промени в РМС № 212 от 2025 г., свързано с отчуждаване на имоти - частна собственост за изграждането на участъка Русе - Бяла и обхода на град Бяла от автомагистрала „Русе - Велико Търново“. Така от приложението към правителственото решение от 2025 г. отпадат 15 имота в землищата на градовете Русе и Мартен. Промяната се налага заради изменение в подробния устройствен план - парцеларен план за обекта, за което има влязла в сила заповед от 2025 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Изменението на плана е направено поради отпаднала необходимост от първоначално предвидената пътна връзка на бъдещата автомагистрала с интермодален терминал и индустриален парк - Русе заради ново техническо решение за реализиране на обекта в посочения участък. С одобрения проект за изменение на ПУП-ПП не се засягат нови територии.

С друго решение на Министерския съвет Министерството на труда и социалната политика получава управлението върху имот - публична държавна собственост в район „Южен“, гр. Пловдив. Имотът представлява самостоятелен обект на първия етаж в сграда № 1 на бул. „Никола Вапцаров“ № 2 и ще бъде използван за териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане. До момента той е бил в управление на областния управител на Пловдив.

Правителството взе също така решение да предостави на Община Русе имот публична държавна собственост. Той се намира на бул. „Придунавски“, гр. Русе, и е с площ 9 кв. м. Досега се е управлявал от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ към Министерството на транспорта и съобщенията, но е с отпаднала необходимост за институцията, поради което се отнема. Общината ще го включи като част от новообразуван урегулиран поземлен имот за инженерно-техническа инфраструктура по плана на Централна градска част „За движение и транспорт“ При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имота, Община Русе е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата.

Осигуряват се допълнителни средства по бюджета на МРРБ за 2026 г.

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 19 500 000 евро по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2026 година.

С приемането на Постановлението се осигуряват допълнителни разходи за заплащане на възложени и изпълнени дейности по договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа. Дейностите са от съществено значение за подобряване на качеството на транспортната инфраструктура и осигуряване на безопасни и качествени пътни връзки.

МС одобри над 13 млн. евро за завършени етапи

от проекти по Модернизационния фонд

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи за Министерството на енергетиката за 2026 г. в размер на 13 715 882 евро. Средствата са предназначени за финансиране на завършени етапи от проекти, изпълнявани със средства от Модернизационния фонд.

Одобреното финансиране ще осигури необходимия ресурс за разплащане по вече реализирани етапи от проектите. Средствата са предвидени в централния бюджет за 2026 г., поради което не се налагат допълнителни разходи за държавния бюджет.

С приетото днес постановление се осигурява последователност при финансирането и изпълнението на проектите по Модернизационния фонд, насочени към модернизация и развитие на енергийния сектор.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на МЕ

за дейности на ДП РАО

Министерският съвет одобри на днешното си заседание допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката в размер на 5 млн. евро, с които ще бъдат финансирани дейности на Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО). Така се създават условия за изпълнение на ангажимента на Република България относно изискванията на Европейската комисия и Регламент (Евратом) 2021/100 от 25.01.2021 г.

Според цитирания Регламент, който касае финансирането на програми за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия (Козлодуй и Бохунице), с европейски средства могат да се покриват 50% от инвестиционните разходи по проекти за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци за периода 1 януари 2021 - 31 декември 2027 г. Останалата част от съфинансирането е за сметка на България и Словакия.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Кабинетът одобри резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз във формат „Телекомуникации“

Правителството одобри резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз във формат „Телекомуникации“ на 13 октомври 2026 г. в Лимерик, Ирландия. Съветът подкрепи ускоряването на прехода от медни към оптични мрежи и запазването на регулирането ex ante на предприятията със значителна пазарна сила, при прилагане на подходящи мерки за достъп на едро.

Министрите обсъдиха и стратегическото значение на спътниковите комуникации за Европа в контекста на нарастващата интеграция на спътниковите и наземните мрежи и необходимостта от устойчивост и независимост на критичните комуникационни мрежи.

По време на политическите дебати България подкрепи ускоряването на прехода към оптични мрежи като защити необходимостта от общи правила, които да отчитат различните изходни позиции на държавите членки и да запазват силна роля на националните регулаторни органи.

България подкрепи и предложението за регулирането на конкуренцията като добра основа, като настоя за запазване на баланса на настоящата правна рамка. Страната ни подчерта значението на спътниковата свързаност за корабоплаването, включително в Черно море, и настоя честотите, представени от Съюза, да осигурят реални услуги във всяка държава членка.

Министерският съвет одобри проект на Протокол за допълнение на Споразумението между България и Северна Македония за трансграничен железопътен тунел от 2025 г.

Министерският съвет прие Решение за одобрение на проект на Протокол за допълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево, Република България, в сила от 4 март 2026 г., като основа за водене на преговори.

Протоколът формализира решението на двете страни по чл. 3, ал. 3 от Споразумението, с което Република България е определена да отговаря за изграждането на тунела, за обществените поръчки за строителство, както и за надзора при изграждането на тунела. Документът предстои да бъде подписан от министрите на транспорта на двете страни, като след приключване на съответните вътрешнодържавни процедури по неговото одобрение и влизане в сила, ще представлява неразделна част от Споразумението.

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на

Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри доклада от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство на 26 - 27 октомври 2026 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

В областта на земеделието Съветът единодушно постигна частичен общ подход по предложението за Регламент за определяне на условията за прилагане на подкрепата от Съюза за Общата селскостопанска политика (ОСП). По настояване на България в текста на частичния общ подход е включена възможност за подпомагане на производството на маслодайна роза, а преходната национална помощ ще се запази и през следващия програмен период. Одобрената преговорна позиция служи като основа за Председателството на Съвета да започне преговори с Европейския парламент относно окончателния вид на регламента.

В допълнение, България, заедно с няколко други държави членки, представи три изявления, които са включени към протокола от заседанието. Първото изявление посочва необходимостта от допълнителни преходни разпоредби за ОСП; второто призовава за дерогация от прилагането на принципа за ненанасяне на значителна вреда за интервенции и инвестиции по ОСП, а третото подчертава необходимостта от осигуряване на справедливи плащания по ОСП и най-накрая постигане на пълна външна конвергенция в нивата на плащанията между държавите членки.

На заседанието също така Съветът проведе обмен на мнения по свързаните с търговията въпроси на селското стопанство. Министрите обсъдиха последните развития, свързани с търговията със селскостопански храни, на базата на представена от ЕК информация, като фокусът беше поставен върху това как ЕС и държавите членки могат да се възползват по-добре от разширяващата се мрежа от търговски споразумения на ЕС, за да създадат нови възможности за износ за сектора. По време на дискусията беше отбелязано, че въпреки геополитическите предизвикателства секторът на хранително- вкусовата промишленост на ЕС е довел до стабилен търговски излишък.

В областта на рибарството Съветът постигна политическо споразумение по предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов, приложими в Балтийско море за 2027 г.

Осигурени са средства за заплащане на дейности по защита от градушки със самолетен способ над части от територията на Република България

Министерският съвет прие постановление за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 година.

Общата сума на осигурените средства е в размер на 1 052 000 евро и ще се използва за заплащане на дейности по защита от градушки със самолетен способ над части от територията на Република България, които не са защитени с ракетен способ. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на разчетените за целта разходи по централния бюджет за 2026 г.

Осигурени са допълнителни средства по бюджета на

Министерството на земеделието и храните

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г. Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда и Закона за държавния служител на служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2026 г., чиито щат се съкращава.

Държавата увеличи капитала на „Напоителни системи“ ЕАД

Министерският съвет прие постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г. и решение за увеличаване на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД, чрез парична вноска в размер на 20 000 000 евро.

С предвидените средства за капитализация дружеството ще извърши:

- ЕТАП 3 - „Реконструкция на тръбопровод ДТ-1“ от обект: „НС „Тракиец - VII- масив“ - Реконструкция на тръбопровод ДТ-1, ПС „Гарваново-1“ - пълнеща, ремонт на изравнител „Гарваново-ниска зона“, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Хасково“ и

- Реконструкция на канал М-1 от НС Попово - участък I и II от хкм. 0+000 до хкм. 131 + 290, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Долен Дунав“ - ЕТАП 4 - „Реконструкция на канал М-1 от НС Попово - участък I и II от км. 8+157 до км. 9+562, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Долен Дунав“.

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на

Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 23 ноември 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В областта на земеделието Европейската комисия ще представи актуална информация относно състоянието на пазара, по-специално вследствие на нашествието в Украйна, след което министрите ще обменят мнения на базата на въпрос, формулиран от Ирландското председателство. България ще подчертае, че продоволствената сигурност и устойчивостта на Европейския съюз следва да бъдат сред основните приоритети на европейската политика. Страната ни ще акцентира върху необходимостта от запазване на производствения капацитет и икономическата жизнеспособност на земеделските стопанства, осигуряване на стабилна и предвидима производствена среда и ефективни механизми за реакция при пазарни сътресения. Ще бъде поставен акцент върху значението на диверсификацията на доставките на основни производствени ресурси, укрепването на организациите на производители и продоволствените вериги, както и своевременното предоставяне на извънредна подкрепа при кризи.

В областта на рибарството се очаква Европейската комисия да представи предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов, приложими за Средиземно и Черно море за 2027 г., както и Съобщение относно „Визия 2040 за рибарството и аквакултурите“. България изразява положителна нагласа по предложението на Европейската комисия за Регламент относно риболовните възможности в Черно море. Страната подкрепя определените възможности за улов на цаца, които съответстват на последните научни съвети и отчитат социално- икономическите аспекти на риболова. По отношение на калкана България ще настоява предложената за 2027 г. квота да бъде допълнена с неусвоеното количество от 2025 г. в размер на 1,6 тона, в съответствие с решенията на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море.

Страната ни също така приветства „Визия 2040 за рибарството и аквакултурите на ЕС“ и подчертава необходимостта от отчитане на специфичния геополитически и екологичен контекст в Черно море, включително рисковете за сигурността на рибарите и морската екосистема. Страната ще акцентира върху необходимостта от гъвкави политики и адекватна финансова и техническа подкрепа за енергийния преход на риболовния флот, съобразени с възможностите на дребномащабния риболов. България подкрепя бъдеща Декларация за Черно море и насърчаването на устойчивото развитие на аквакултурите чрез облекчаване на административните процедури и стимулиране на иновациите. Ще бъде подчертана необходимостта от достатъчно и предвидимо финансиране в рамките на следващата МФР, съобразено с националните и регионалните особености и без създаване на допълнителна административна тежест.

Правителството предостави за управление на Община Казанлък шест имота - археологически културни ценности

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на управлението на шест имота - публична държавна собственост, представляващи недвижими археологически културни ценности, на Община Казанлък. Това са знакови тракийски гробници и култови комплекси - „Голяма Косматка“, „Оструша“, „Селската могила“, гробницата в могила „Голяма арсеналка“, Казанлъшката тракийска гробница и обект в местността „Кантар чаир“.

Решението е взето след положително становище на областния управител на Стара Загора и след потвърждение от Министерството на културата, че общината разполага с необходимия капацитет за ефективното управление, опазване и социализация на археологическите обекти.

Предоставянето на имотите за срок от 10 години ще подпомогне по-доброто опазване на културното наследство, както и развитието на културния туризъм в региона. Данните на Община Казанлък показват устойчив ръст на туристите от 18-20% годишно за периода 2021-2025 г„ а средствата, генерирани от посещенията, се реинвестират в консервация, реставрация и поддръжка на културните обекти.

Дейностите по опазване и представяне на недвижимите културни ценности ще се осъществяват от Историческия музей в Казанлък, съгласно сключен договор с Общината и при спазване на изискванията на Закона за културното наследство.

България ще представи приоритетите си в областта на културата, образованието, младежта и спорта на заседание на Съвета на ЕС в Брюксел

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, което ще се проведе на 19 и 20 ноември 2026 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

В част „Младеж“ България ще подкрепи проектите на Заключения на Съвета относно предоставянето на възможности на младите хора в променяща се информационна среда и насърчаването на младежките пространства в Европа. Страната ни поставя акцент върху достъпа до достоверна информация, развитието на дигиталната и медийната грамотност, критичното мислене и отговорното използване на новите технологии, включително изкуствения интелект. Ще бъде подчертана и ролята на младежките центрове за социалното включване, неформалното учене и гражданското участие, както и необходимостта от устойчивото им развитие и достъпност. В рамките на дискусията за бъдещата роля на младежката работа България ще представи националните си инструменти и програми за подкрепа на младите хора и младежките работници.

В част „Образование“ България ще подкрепи проектите на Заключения на Съвета относно уменията и компетенциите за взаимодействие с изкуствения интелект и образованието и обучението в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). В рамките на политическия дебат страната ни ще постави акцент върху значението на критичното мислене, дигиталната и медийната грамотност и развитието на умения за разумно, отговорно и безопасно използване на изкуствения интелект и цифровото пространство.

В част „Култура, аудио-визия и медии“ България ще подкрепи Резолюцията на Съвета за Работния план за култура на ЕС за периода 2027-2030 г. Документът има за цел да насърчи европейското културно сътрудничество, да подкрепи културното и езиковото многообразие и да осигури европейска добавена стойност в контекста на актуалните културни, социални, икономически и политически предизвикателства.

В проекта на Работен план са отразени конкретни предложения на България за приоритетни теми, сред които връзката е Културния компас, въздействието на изкуствения интелект върху културата, защитата на възнагражденията на творците в контекста на генеративния изкуствен интелект, съхранението и стимулирането на човешкото творчество, както и етичните аспекти на приложението на новите технологии в културните и творческите процеси. Сред акцентите са още опазването на културното наследство, с фокус върху подводното културно наследство, и финансирането на културните и творческите сектори, включително чрез алтернативни източници.

В рамките на заседанието България ще представи и предложение относно опазването и популяризирането на подводното културно наследство. Страната ни ще постави акцент върху две значими годишнини - 30 години от приемането на Хартата на ИКОМОС за опазване и управление на подводното културно наследство, приета в София, и 25 години от Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство.

България ще открои активната си дейност в областта на подводната археология и опазването на подводното културно наследство, както и определянето на Института като Център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море. Страната ни ще призове държавите членки и Европейската комисия да обединят усилията си за популяризиране на подводното културно наследство на европейско равнище и за разработване на дългосрочни съвместни инициативи.

В рамките на заседанието Ирландското председателство ще представи доклад за напредъка по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за Закон на ЕС за децата (EU KIDS Act). България приветства създаването на единна европейска правна рамка за защита на малолетните и непълнолетните в цифровата среда. Страната ни подкрепя изискванията за гарантиране на безопасност още при проектирането на цифровите услуги и ограничаването на елементи в техния дизайн, които могат да предизвикват зависимости или да причиняват вреда. Българската позиция подчертава, че отговорността за защитата на децата в онлайн среда следва да бъде споделена и от доставчиците на цифрови услуги.

В част „Спорт“ България ще подкрепи Заключенията на Съвета относно традиционните спортове и игри като израз на културното наследство на Европа и двигател за приобщаващо участие във физическа активност. Страната ни ще подчертае техния принос за съхраняването и предаването на нематериалното културно наследство, взаимодействието между поколенията и социалното сближаване. В рамките на дискусията за ползите от спорта за психичното здраве и благосъстоянието България ще акцентира върху достъпа до спорт, приобщаващата спортна среда и сътрудничеството между секторите на спорта, здравеопазването, образованието и младежта.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на пет министерства

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи за 2026 г. по бюджетите на Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи.

На основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на т. 2 от Решение № 166 на Министерския съвет от 2026 г., изменено с Решение № 340 на Министерския съвет от 2026 г., с постановлението са одобрени допълнителни разходи в размер на 7 060 510 евро за обезпечаване на дейности, свързани с провеждането през май 2026 г. на територията на Република България на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza. Средствата са разпределени, както следва: по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 251 177 евро; по бюджета на Министерството на туризма - 1 170 000 евро; по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 5 000 000 евро; по бюджета на Министерството на здравеопазването - 19 608 евро; по бюджета на Министерството на вътрешните работи - 619 725 евро.

Постановлението не води до въздействие върху държавния бюджет. Необходимите средства за изпълнението му се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Изменя се правителственото постановление за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи

Министерският съвет прие Постановление за изменение на ПМС № 46 от 2020 година за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

Основната цел на