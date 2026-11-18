18.11.2026 15:19 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 89

На 17 ноември на територията на област Сливен е проведена специализираната полицейска операция по линия „Престъпления, свързани с културно-исторически ценности”, утвърдена от директора на ГДНП главен комисар Емил Пармаков и директора на ОДМВР-Словен старши комисар Иван Русев. При операцията служители от сектор „ПСКИЦ“ към Главна дирекция „Национална полиция”, съвместно със служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОДМВР-Сливен, са извършили претърсване на два имота. При проведените процесуално-следствени действия са иззети множество предмети, имащи белези на културно-исторически ценности, както и металотърсачи, газово оръжие, за което има данни, че е преправено на огнестрелно и боеприпаси. Задържани са три лица за срок от 24 часа. Образувани са две досъдебни производства, разследването по които се осъществява под надзора на Окръжна прокуратура – Сливен.