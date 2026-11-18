18.11.2026 15:54 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 43 минути | 74

Кметът на Сливен Стефан Радев се обяви против предложената от Министерството на околната среда и водите реформа за намаляване на броя на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) в страната. Според него подобна промяна крие риск от отслабване на контрола в отделните региони, забавяне на реакцията при екологични нарушения и затрудняване на взаимодействието между държавните институции и местната власт. „Опазването на природата изисква силно присъствие на държавата на регионално ниво, постоянен контрол и навременна реакция при всяко посегателство върху околната среда. Ефективността на екологичния контрол не се измерва с броя на административните структури, а с реалната способност на държавата да защитава природата и здравето на хората“, заявява Стефан Радев в позицията си.

За Община Сливен въпросът има и конкретно местно измерение. Към момента областта попада в обхвата на РИОСВ – Стара Загора, която осъществява контрол на територията на три области – Стара Загора, Сливен и Ямбол. Според оповестените намерения за преструктуриране те ще преминат към обединена структура с център Бургас, която ще обхваща и област Бургас. Така териториалният обхват на инспекцията ще се увеличи значително, което поставя въпроса дали ще бъде гарантирано достатъчно присъствие на контролните органи в сливенския регион. „Екологичните проблеми не могат да чакат административни срокове и придвижване на екипи от отдалечени областни центрове. При сигнали за замърсяване, нерегламентирани сметища, нарушения във водните обекти или посегателства върху защитени територии реакцията трябва да бъде бърза и адекватна“, подчертава кметът.

Сливенският регион притежава изключително природно богатство. Природен парк „Сините камъни“, защитените територии, горските масиви, водните ресурси и зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000 са ценен природен капитал, чието опазване е обща отговорност както на държавата, така и местната власт. От съществено значение е да се запази ефективният надзор върху инвестиционните намерения, управлението на отпадъците, качеството на въздуха и водите, както и дейностите, които могат да окажат въздействие върху защитените територии. Според Стефан Радев предложеното преструктуриране може да доведе до отдалечаване на контролните органи от местните проблеми, затруднения при извършването на проверки и по-голяма натовареност на оставащите структури.

„За нас като местна власт е от съществено значение да имаме достъп до компетентен и работещ регионален контролен орган. Не бива административното обединяване да се превръща в предпоставка за по-труден достъп на гражданите до институциите, по-бавно разглеждане на сигналите и отлагане на проверки по важни за хората екологични проблеми“, посочва кметът.

Той настоява преди предприемането на подобни промени да бъдат представени ясна обосновка, оценка на въздействието и конкретен анализ на последиците за контролната дейност, човешкия ресурс и защитата на околната среда. В него трябва да бъдат отчетени териториалният обхват на новите структури, разстоянията до обслужваните населени места, обемът и характерът на контролните дейности, както и необходимостта от присъствие на експерти на място.

„Настояваме да бъде дадена ясна гаранция, че при евентуалното преструктуриране ще се запазят достатъчен брой служители, експертен капацитет и реално действащи контролни звена в регионите, включително в Сливен. Административната оптимизация не трябва да бъде за сметка на качеството и достъпността на екологичния контрол“, категоричен е Стефан Радев.

Кметът призовава реформата да бъде подложена на задълбочено обществено обсъждане с участието на експерти, природозащитни организации, местните власти и гражданското общество, преди да се пристъпи към нейното реализиране. „За Община Сливен опазването на природата е дългосрочен ангажимент. Очакваме всяка промяна в системата на екологичния контрол да гарантира по-добра защита на природните ресурси, а не да създава предпоставки за отслабване на държавното присъствие и контрола по места“, заявява в заключение кметът Стефан Радев.

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