18.11.2026 16:14 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 3 часа | 218

Предмети с белези на културно-исторически ценности са иззети при специализирана полицейска операция в Сливенско.

Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) провежда специализирана операция на територията на Сливен срещу фирми за бързи кредити.

Започват 72-часовите проби на новоизградената светофарна уредба на кръстовището на бул. „Хаджи Димитър“ и бул. „Христо Ботев“ в района на ДКЦ-1 и Водната кула в Сливен.

През септември 2026 г. в област Сливен са работили 48 места за настаняване с 10 и повече легла. Сред тях са хотели, мотели, къмпинги, хижи и други обекти за краткосрочно настаняване.

От 20 ноември (петък) се въвежда забрана за паркиране на автомобили на паркинга зад търговски център „Сити Център – Сливен“.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Творческа работилница, посветена на семейните традиции и памет, ще се проведе на 21 ноември в Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ в Сливен.