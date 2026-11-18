18.11.2026 19:18 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 29 минути | 46

С отлично представяне и призови класирания се отличиха младите математици от ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен, в XXXV математически турнир „Черноризец Храбър“, проведен на 8 ноември 2026 г. в град Сливен.

Престижното състезание, включено в календара на Съюза на математиците в България и МОН, отново събра ученици, готови да премерят знания и умения в решаването на интересни и предизвикателни математически задачи.

Нашите талантливи четвъртокласници се представиха блестящо и заслужено завоюваха отличия:

- Максим Красимиров Митев – второ място и сребърен медал;

- Петър Орлинов Петров – трето място и бронзов медал.

Поздравления за младите математици за положения труд, знанията и достойното представяне!

Пожелаваме на нашите ученици още много поводи за гордост, нови върхове и бъдещи математически победи!

Гордеем се с вас!