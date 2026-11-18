С отлично представяне и призови класирания се отличиха младите математици от ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен, в XXXV математически турнир „Черноризец Храбър“, проведен на 8 ноември 2026 г. в град Сливен.
Престижното състезание, включено в календара на Съюза на математиците в България и МОН, отново събра ученици, готови да премерят знания и умения в решаването на интересни и предизвикателни математически задачи.
Нашите талантливи четвъртокласници се представиха блестящо и заслужено завоюваха отличия:
- Максим Красимиров Митев – второ място и сребърен медал;
- Петър Орлинов Петров – трето място и бронзов медал.
Поздравления за младите математици за положения труд, знанията и достойното представяне!
Пожелаваме на нашите ученици още много поводи за гордост, нови върхове и бъдещи математически победи!
Гордеем се с вас!