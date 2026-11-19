19.11.2026 09:55 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 96

На 20 ноември /петък/ 2026г., от 17:00ч., в Регионална библиотека „Сава

Доброплодни“ - Сливен ще бъдат представени автобиографичната книга „Човекът

в сянка, но винаги на предна линия“ на изпълнителя и музиканта Илия Ангелов и

стихосбирката „Полет“ на неговата съпруга - поетесата Таня Бойчева.

Илия Ангелов е рок певец, композитор, аранжор и китарист. Вокалист в

група „Диана експрес“ (от 1981 до 1984, и от 2013 до днес) и изпълнител на

легендарната песен "Блус за двама". Книгата „Човекът в сянка, но винаги на

предна линия” е издадена през 2025г. по повод концерта за неговата седемдесетата

годишнина, под редакцията на Таня Бойчева. Според нея „Това е една страхотна

история на един живот, за една епоха, за ценности. Човек може да усети, да попие

от времето, за което той разказва”. Автобиографията стъпва на много фактология.

Разкрива важни моменти от творческия път на Илия Ангелов и от славните години

на „Диана експрес“. „Хората ще прочетат много истински неща, без жълтини и

клюки”, каза авторът.

На срещата ще бъде представена и поетичната книга „Полет“ на Таня

Бойчева. Пресечна точка между двамата творци е не само съвместния им живот,

но и авторството на песни, с които участват в концерти и различни музикални

конкурси. Стихосбирката „Полет“ е издадена през 2022г. Тя включва нови

стихотворения, както и избрани текстове от първите две стихосбирки на поетесата

„Ранена свобода“ (2011г.) и „Спектакъл“ (2012г.). В книгата са включени и

няколко кратки разказа.

На срещата с творческия тандем ще се говори за живота на Илия Ангелов, за

цената на славата и за това лесно ли е да си жена на музикант. Ще прозвучат песни

по стихове на Таня Бойчева и хитове на легендарната „Диана експрес“.

В края на вечерта почитателите на музиканта ще имат възможност да си

закупят книгата и да получат автограф.