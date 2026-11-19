19.11.2026 10:02 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 98

Две нови станции за бързо зареждане на електромобили вече са изградени в Нова Загора. Те се намират на паркинга зад Народно читалище „Д. П. Сивков – 1870“.

Съоръженията са на марката Alpitronic и разполагат с по два конектора. Това позволява едновременно да бъдат зареждани до четири електромобила.

Едната станция е с мощност 50 kW, а другата достига до 200 kW.

Новата инфраструктура разширява възможностите за зареждане на електрически автомобили в града и създава допълнително удобство за жители и посетители, които използват такъв тип транспорт.

Станциите са достъпни за всички електромобили, които поддържат бързо зареждане.