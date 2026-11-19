19.11.2026 10:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 81

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 18.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 19.11.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Притежание на наркотични вещества са установили нощните патрулни екипи на РУ-Сливен. Образувани са две досъдебни производства.

Около 23,40 часа, на 18 ноември, в местност Рамануша, екип на участък „Петолъчка“ е извършил проверка на 30-годишен криминално проявен мъж. В него е намерено и иззето пакетче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Тази сутрин, около 04,10 часа, на бул. „П. Хитов“ в град Сливен екип на група „Патрулно-постова дейност“ е извършил проверка на 36-годишен криминално проявен мъж. В него е намерена опаковка, съдържаща вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия.