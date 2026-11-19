19.11.2026 11:43 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Мед. център Миркович | Сливен | преди около 1 час | 89

Д-р Петроний Петров, уролог от Клиниката по урология към Александровска болница в София, ще извършва прегледи в Медицински център „Миркович“ към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Консултациите са насрочени за 21 ноември, събота, и 29 ноември, неделя.

Прегледите ще бъдат срещу заплащане и няма да се извършват по линия на НЗОК.

За посещение е необходимо предварително записване на час на телефон 088 675 8128.

Прегледите ще се провеждат в Медицински център „Миркович“ към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.