Д-р Петроний Петров, уролог от Клиниката по урология към Александровска болница в София, ще извършва прегледи в Медицински център „Миркович“ към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.
Консултациите са насрочени за 21 ноември, събота, и 29 ноември, неделя.
Прегледите ще бъдат срещу заплащане и няма да се извършват по линия на НЗОК.
За посещение е необходимо предварително записване на час на телефон 088 675 8128.
Прегледите ще се провеждат в Медицински център „Миркович“ към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.