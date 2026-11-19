Д-р Петроний Петров, специалист по урология от Клиниката по урология на Александровска болница в София, ще консултира пациенти в Медицински център „Миркович“ към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен на 21 и 29 ноември.
През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия.
Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен ще бъде домакин на 20 ноември на литературна и музикална среща с рок изпълнителя Илия Ангелов и поетесата Таня Бойчева.
Община Сливен продължава дейностите по почистване и подобряване на безопасността на пътната инфраструктура.
В Психологическо студио „KatrInside“ се проведе поредната групова среща от инициативата „Виждам те“, посветена на темата „Увереността – вярата в себе си и в Живота“.
Кметът на Сливен Стефан Радев възрази срещу предложената от Министерство на околната среда и водите реформа за преструктуриране на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).
Започнаха 72-часовите тестове на новоизградения светофар на кръстовището на бул. „Хаджи Димитър“ и бул. „Христо Ботев“ в Сливен, в района на ДКЦ-1 и Водната кула.